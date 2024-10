Volley serie B, Montichiari fa suo il derby e resta in vetta

Alta tensione fin dai primi scambi nella seconda giornata del gruppo C del campionato di volley di serie B maschile. È un derby da 10 e lode per la Ferramenta Astori Montichiari, che supera 3-0 (38-36, 25-18, 29-27) la Radici Products Cazzago, mantenendo la testa della classifica del girone C a punteggio pieno. Derby in famiglia vinto dunque da Manuel, che si aggiudica il confronto sottorete della famiglia Zamboni contro il fratello Nicolas. Ancora a secco di punti invece la formazione franciacortina che fin qui ha conquistato appena un set in due partite.

La partita

In un palazzetto di Vighizzolo esaurito in ogni ordine di posto, il primo set si fa subito punto a punto. Sorpassi e controsorpassi la fanno da padrone, trascinando la contesa ai vantaggi. Qui inizia una vera e propria maratona, chiusa solo dai bassaioli sul 38-36 finale in ben 43 minuti di gioco.

La Radici Products accusa il colpo e procede a corrente alternata nel secondo parziale. La Ferramenta Astori prende il largo (16-7), subendo poi un timido tentativo di rimonta ospite (21-15), ma nel finale sono ancora i padroni di casa ad esultare (25-18). Terzo parziale che si fa di nuovo «scottante». La gara procede inesorabilmente punto a punto. La Radici Products alza notevolmente la qualità delle sue giocate, riuscendo a girare sul 20-21, ma nel finale sono ancora i vantaggi a decidere le sorti del terzo set. Qui è la formazione bassaiola ad esultare, mettendo a terra il 29-27 che fa esplodere di gioia i tanti tifosi assiepati sugli spalti.

L’altra bresciana

Festeggia anche la Kema Asola Remedello che, grazie al 3-1 (25-22, 21-25, 25-13, 25-23) rifilato all’Imecon Crema resta in vetta a quota 6, centrando anche il primo successo casalingo del suo campionato. Primo set che resta punto a punto fino all’allungo finale della Kema che vola sul 22-20, preludio al 25-22 che manda in archivio il parziale. Dal secondo set sale alta la reazione della formazione ospite che “doppia” i bassaioli volando sul 5-10. Alla distanza la Kema prova a ricucire il gap, ma l’Imecon tiene botta, mantenendo il +5 (14-19).

La fiammata dell’Asola Remedello è tutta nel finale, perché i ragazzi di coach Fasani impattano sul clamoroso 19-19, ma non basta perché alla fine è Crema ad esultare (21-25). Il terzo set si dimostra fin da subito senza storia. La Kema vola, determinata a riscattare il parziale precedente, e non lascia scampo all’Imecon, blindando il parziale in pochi minuti sul 25-13. Equilibrio che si fa totale nel quarto e ultimo set, ma alla fine, dopo una guerra di nervi totale è la Kema a spuntarla (25-23), aggiudicandosi set, incontro e altri tre punti preziosissimi. Menzione speciale per Bacchin che chiude con 17 punti a referto.

La classifica

Serie B maschile Girone C Classifica Ferramenta Astori Montichiari e Kema Asola Remedello 6; Pallavolo Cremonese 4; Mirandola*, Modena Volley*, Bologna* e Scanzorosciate* 3; Crema 2; Grassobbio**, Villadoro Modena*, Ongina*, Benacus*, Carpi*, Caselle e Radici Products Cazzago 0. *una partita in meno, **due partite in meno.