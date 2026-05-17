Volley, B2 femminile: ai play off Brescia Volley rimontato e sconfitto

Generoso e combattivo, ma costretto ad arrendersi al tie break. Comincia in salita il cammino dei play off promozione di B2 del Brescia Volley, nella gara1 di Fase1 per il salto di categoria, contro le varesine del Volley Network's Satinox, la formazione cittadina inizia la gara come meglio non potrebbe, e con lucidità e fame, fa valere il fattore campo per due set, poi subisce la rimonta ospite e cede al tie break dopo oltre 130 minuti di lotta.

Il match Vinto il primo parziale 25-21, dopo essere stato capace di mantenersi avanti nei momenti chiave del periodo, il Brescia Volley fa leva sulle armi che ben avevano fruttato nella frazione di gara precedente anche nel prosieguo e, spingendo dai 9 metri, e contenendo le ospiti con un muro ben posizionato e un'ottima difesa, si porta sul 2-0 per 25-17.