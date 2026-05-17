Volley, B2 femminile: ai play off Brescia Volley rimontato e sconfitto

Generoso e combattivo, ma costretto ad arrendersi al tie break. Comincia in salita il cammino dei play off promozione di B2 del Brescia Volley, nella gara1 di Fase1 per il salto di categoria, contro le varesine del Volley Network's Satinox, la formazione cittadina inizia la gara come meglio non potrebbe, e con lucidità e fame, fa valere il fattore campo per due set, poi subisce la rimonta ospite e cede al tie break dopo oltre 130 minuti di lotta.
Il match
Vinto il primo parziale 25-21, dopo essere stato capace di mantenersi avanti nei momenti chiave del periodo, il Brescia Volley fa leva sulle armi che ben avevano fruttato nella frazione di gara precedente anche nel prosieguo e, spingendo dai 9 metri, e contenendo le ospiti con un muro ben posizionato e un'ottima difesa, si porta sul 2-0 per 25-17.
Con l'inerzia tutta dalla sua, la squadra allenata da coach Irene Bonfadini cerca di dettare il passo anche nel terzo set e ci riesce di fatto fino a metà, ma Satinox non cede, anzi resta attaccata alla partita e, punto su punto, rientra, fino ad agganciare a quota 20 e a dimezzare lo svantaggio per 22-25. Quindi pareggia anche i conti. Sebbene Brescia cerchi la reazione e provi a pescare forze fresche dalla panchina, il sestetto varesino spacca il parziale nel mezzo e allunga fino al 19-25 che vale il tie-break. A questo punto, in piena spinta, trova anche la vittoria, chiudendo 9-15.
Il prossimo sabato, a Cardano al Campo, in provincia di Varese, le cittadine dovranno così provare a riaprire la serie.
Tabellino
Brescia Volley – Volley Network’s Satinox VA 2-3
(25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 9-15).
Brescia Volley: Ravera 18, Peli 17, Bertoldi 16, Bonardi 13, Ducoli 6, Balconi 5, Sandrini 4, Corradi 3, Del Bono 0, Bontempi 0, Silini 0, Tagliani (L), Badaracco (L), Di Antonio n.e.
All. Irene Bonfadini
Volley Network’s Satinox VA: Mazzaro 21, Simonetta 19, Scola 15, Fantin 11, D’Alessandro 8, Crespi 0, Badini 0, Benincasa 0, Pegoraro 0, Brogliato (L), Cavallari (L), Pellegatta n.e., Ditommaso n.e., D’Adamo n.e.
All. Michele Peschechera
Arbitri: Beatrice Gaia Trabuio e Federica Frighetto