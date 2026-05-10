Volley, B femminile: Torbole salva e Brescia Volley ai play off

Partendo dalla B1, vince e si salva Torbole Casaglia . Sostenuta dal proprio tifo, la squadra gialloblù piega in 3 set la Volksbank Vicenza (26-24, 25-20 e 27-25 i parziali di una gara molto combattuta) e può esultare per il mantenimento della categoria conquistata una stagione fa.

Il Torbole dopo la salvezza

«Abbiamo disputato una partita perfetta – è orgogliosa coach Irene Favero –, ciascuna delle undici scese in campo ha fatto una grande gara, lasciando poco margine alle avversarie. Chiudiamo così un anno veramente difficile, in una B1 il cui livello è stato combattutissimo con una classifica a dimostrarlo fino all'ultima giornata. Due sole le squadre fuori categoria, le altre si sono rubate punti per tutta la stagione, che è stata per noi tutti, dallo staff alle giocatrici, di grande formazione. La soddisfazione di salvarsi, per altro con un roster che era stato pensato per fare una B2 di alta classifica (Torbole, che si era giocata la possibilità di promozione ai play off fu ripescata al termine dell'estate, ndr), è estrema».

Saluta invece la B1, pure conquistata al termine della scorsa annata, la Promoball che si congeda, davanti al proprio pubblico, strappando un punto al tie break a Cortina Express Imoco.

«Finisce una stagione di cui sicuramente balza all'occhio la retrocessione, ma nel nostro programma di crescita lo avevamo messo in preventivo – commenta coach Giorgio Nibbio - La cosa più importante è stata la crescita delle atlete e l'aver dato la possibilità di fare un campionato di B1 e di alto livello alle nostre ragazze. Ripartiamo con grande entusiasmo e sempre con l'idea di fare crescere le atlete e la Promoball. Non è finita, anzi siamo già pronti a ripartire».

Classifica finale

Girone C: Azimut Giorgione punti 75, Banca Annia Aduna 68, Smapiù Arena Volley 57, Orotig Peschiera 42, Gps Volley Group Schio 41, Pallavolo Picco Lecco 39, Volksbank Vicenza 35, Cortina Express Imoco 33, Idras Torbole Casaglia 30, Rothoblaas Volano 30, Brembo Volley 30, Isuzu Cerea 29, Pallavolo Don Felice Colleoni 29, Promoball Sanitars 8.

B2

In B2 vince 3-1 in rimonta contro lo Studio55 AtaTrento e, chiudendo terza, centra l'obiettivo play off promozione il Brescia Volley, che accede dunque agli spareggi per il secondo anno consecutivo.

«Sono molto felice del risultato raggiunto – ammette coach Irene Bonfadini –, arrivare a giocarsi i play off in un girone così combattuto e di alto livello è un motivo di orgoglio. È stata una stagione iniziata un po’ in salita, poi abbiamo disputato una fase centrale di altissimo livello e affrontato un po’ di calo nella fase finale, ma la squadra si è unita nelle difficoltà, dimostrando di tenerci tantissimo a raggiungere questi play-off. È la seconda volta in due anni, segno della volontà e della capacità della società di rimanere ad alto livello in questa categoria, risultato per nulla scontato, avendo dato fiducia anche a tante atlete giovani. Adesso proviamo a fare l’impresa contro Varese: non abbiamo nulla da perdere!».

Appuntamento dunque al prossimo sabato per la post season: la prima gara di fase 1 sarà alle 19, a Folzano, contro il Volley Network's Satinox. Il ritorno nel varesotto sarà poi il 23 maggio.

La festa del Vobarno

Festa doveva essere e festa è stata per Vobarno. L'ultima di campionato, disputata nel palazzetto di casa, si trasforma in passerella per la squadra valsabbina che, imponendosi 3-1 su Trentino Energie Argentario e con spazio dato a tutte le sue atlete in distinta, ribadisce la propria supremazia dando seguito alla promozione conquistata con due giornate d'anticipo. I parziali dell'ultimo impegno si chiudono 21-25, 25-19, 25-22, 26-24. E caduta l'ultima palla, via a gioia, cori ed esultanze con i tifosi.

Classifica finale

Girone B: Nuova Bstz Omsi Vobarno punti 62, Volley Academy V&V 56, Brescia Volley 48, Asd Volley Lurano 46, Recoaro Como 42, Cartiera dell'Adda 40, Trentino Energie Argentario 40, Electro Adda Olginate 40, Volley Barzanò 39, Valpala Evoca 38, Pallavolo Zanica 38, Smk Busto Motor Company 29, Studio55 AtaTrento 23, Asd Lagaris 5.

Foto del Brescia Volley, credit Nicola Romano