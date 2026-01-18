Volley, B femminile: cadono ancora Torbole e Promoball

Sconfitte in B1, successi in B2. È un 13esimo turno dalla doppia faccia quello vissuto dalle squadre bresciane impegnate nei campionati di B femminile di volley.

B1

Torbole non riesce a riscattare la sconfitta per 3-1 rimediata in casa, in settimana, contro Cortina Express Imoco sotto gli occhi del ct Julio Velasco, e cede con analogo punteggio anche nella trasferta contro Volksbank Vicenza.

Nel primo set le padrone di casa allungano già in avvio e poi tengono a distanza l'Idras chiudendo 25-17, quindi si portano sul 2-0 con il parziale di 25-22 e, in questo caso, con Torbole Casaglia che dà più filo da torcere e si mantiene a pochi passi per tutto il periodo.

La squadra di coach Irene Favero prova a riaprire la sfida nella frazione di gara che segue che aggredisce nelle prime battute e poi spacca nel mezzo, volando sul 12-21, prima di dimezzare lo svantaggio per 17-25, ma è costretta a cedere nel quarto set. A farlo proprio è Vicenza con una prova di forza che vale il 25-13 e i 3 punti.

Promoball

Non riesce a spezzare la lunga serie di ko la Promoball fermata per 3-1 in trasferta contro Cortina Express Imoco, e sempre più sola in fondo alla classifica. Contro le venete Castellini e compagne la fanno a spallate nel primo periodo per il quale sono necessari i vantaggi perché sia assegnato. E a spuntarla 26-24 sono le padrone di casa.

In quello che segue però non riescono a fare altrettanto e l'Imoco spadroneggia dall'inizio alla fine, tanto che scappa sul 21-13 prima di staccare il 2-0 per 25-17, poi nel terzo le tigri provano a scrivere un finale diverso, ma senza fortuna. Il periodo si gioca nel segno dell'equilibrio e alla volata finale i due sestetti ci arrivano vicini, tuttavia sono ancora le venete ad avere la meglio per 25-22.

Classifica

Girone C: Azimut Giorgione punti 36, Banca Annia Aduna* 33, Smapiù Arena Volley 31, Gps Volley Group Schio* 23, Pallavolo Picco Lecco 21, Volksbank Vicenza 20, Orotig Peschiera 19, Cortina Express Imoco 17, Pallavolo Don Colleoni* 16, Torbole Casaglia 15, Rothoblaas Volano 15, Brembo Volley* 10, Isuzu Cerea 8, Promoball Sanitars 3. *una partita in meno

B2

Vince Vobarno, corsara in terra trentina, e torna in testa alla classifica. Il 3-1 in casa dell'Argentario, che al match ci arrivava da terza forza della graduatoria, e la contemporanea sconfitta per analogo punteggio di Lurano contro Smk Busto Motori Company, valgono l'aggancio in quota alla compagine bergamasca. La formazione allenata da coach Gianluca Signorelli ha per altro merito doppio, dato che raddrizza una serata partita non bene.

L'esultanza del Vobarno

Il primo atto è di marca trentina e si chiude 25-19 per le padrone di casa, ma la Nuova Bstz Omsi ristabilisce subito la parità. Infatti, scontati i primi scambi di secondo set un po' ingessati, le valsabbine cambiano marcia e allungano 8-13, le avversarie le riprendono, ma dopo il punto a punto, Vobarno trova i colpi giusti al momento decisivo, e segna l'1-1 per 25-22.

Quindi ribalta l'inerzia del match con un terzo periodo nel quale costringe subito Argentario ad inseguire e poi, incassato il pareggio sul 20-20, fa proprio con un'accelerata finale decisiva, 25-21.

Nel quarto set, invece, succede di tutto: ad iniziarlo meglio è Trentino Energie, Vobarno aggancia e supera nel mezzo, poi prova ad allungare 18-21, ma a quota 23 viene ripresa. Servono allora i vantaggi per conquistare i tre punti, e questi sono infiniti, con set ball annullati da una parte e dall'altra. Poi, dopo 40 minuti, con un 33-35, è la Nuova Bstz Omsi a far festa, conquistando partita e testa della classifica.

Brescia Volley

Le atlete del Brescia Volley

A tre punti di distanza dalla coppia di testa si mantiene il Brescia Volley che si impone 3-0 al Pala Vittorio Mero di Folzano contro un'altra formazione trentina, lo Studio55 AtaTrento. Il sestetto cittadino comincia molto bene il match, portando una pressione tale alle ospiti che non consente a queste di fare il proprio gioco, per contro quello di Brescia funziona perfettamente e vale l'1-0 per 25-17.

La musica cambia nella frazione di gara a seguire: l'AtaTrento, decisa a ristabilire la parità, spinge negli scambi iniziali e prende margine, la formazione di coach Irene Bonfadini ricuce lo strappo e pareggia, ma sono ancora le avversarie a prendere campo, andando sul 16-21. L'1-1 pare potersi concretizzare, ma il Brescia Volley non ci sta, reagisce, annulla, e stacca anche il 2-0 per 25-22.

Quindi chiude ogni discorso con un 25-19 che matura dopo un parziale tutto in controllo.

Classifica

Girone B: Asd Volley Lurano punti 29, Nuova Bstz-Omsi Vobarno 29, Brescia Volley 26, Volley Academy V&V 23, Trentino Energie Argentario 22, Pallavolo Zanica 22, Recoaro Tml Como 22, Cartiera dell'Adda 21, Volley Barzanò 20, Electro Adda Olginate 15, Valpala Evoca Group 15, Smk Busto Motor Company 14, Studio55 AtaTrento 10, Asd Lagaris Volley 2.



