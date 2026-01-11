Volley, B femminile: vince solo Vobarno, ko Promoball e Brescia

Inizio d’anno tiepido per la pallavolo bresciana di serie B, dai campi della B1 e della B2 arriva infatti una sola vittoria, quella di Vobarno, mentre cadono Promoball e Brescia Volley. Si deve invece attendere per la prima gara del 2026 di Torbole il cui incontro con Cortina Express Imoco si giocherà mercoledì sera.

Serie B1

Comincia male l'anno della Promoball - © www.giornaledibrescia.it

Con la Idras ferma, in serie B1 l’unica delle bresciane a scendere in campo è la Promoball, il cui anno comincia male. La squadra guidata da coach Giorgio Nibbio non riesce a interrompere la striscia di sconfitte inanellata nel 2025 e incassa l’undicesimo ko consecutivo (dopo la vittoria all’esordio, la formazione biancorossa ha sempre perso e sempre da tre). Giustiziera delle tigri questa volta è Peschiera che, al PalaMaclodium, si prende i tre punti in tre set. La Sanitars vede il sestetto ospite prendere in mano il pallino del gioco nei primi due parziali e farli propri per 18-25 e 20-25, poi nel terzo prova la reazione, ma si perde sul più bello.

Castellini e compagne sembrano in grado di poter riaprire la gara, e, diversamente da quanto visto nei precedenti due set, dettano il passo. Trovato un considerevole vantaggio negli scambi iniziali, poi incrementano nel mezzo (16-9) e riescono a portarsi ad un soffio dal dimezzare lo svantaggio. Sul 24-21, però, quando l’1-2 pare ormai cosa fatta, si vedono annullati tutti i set ball, e vengono superate dalle venete, che chiudono invece i conti alla prima palla buona, per un 24-26 che spegne gli entusiasmi.

La classifica

Banca Annia Aduna 33 Azimut Giorgione* punti 31, Smapiù Arena Volley 28, Gps Volley Group Schio* 22, Pallavolo Picco Lecco 20, Orotig Peschiera 19, Volksbank Vicenza 17, Pallavolo Don Colleoni 16, Torbole Casaglia* 15, Rothoblaas Volano 15, Cortina Express Imoco* 11, Brembo Volley 10, Isuzu Cerea 6, Promoball Sanitars 3. *una partita in meno

Serie B2

Il Brescia Volley si arrende contro la capolista - © www.giornaledibrescia.it

In B2 lottano, ma portano a casa differenti risultati Vobarno e Brescia Volley, che perdono entrambe terreno rispetto alla vetta, distante ora 3 punti per le valsabbine e 6 per le cittadine, finite ko proprio contro la capolista. Il Vobarno esce vittorioso al termine di una maratona di gioco e di nervi contro Olginate, avendo la meglio al tie break, dopo continui ribaltoni.

La sfida si apre a favore delle padrone di casa che, in campo con qualche cambio di formazione, partono molto bene, lasciando pochi spazi alle ospiti, scappano via (22-13), poi staccano l’1-0 per 25-19. Nel set che segue Olginate reagisce e, sin dai primi scambi, crea grattacapi. Portatasi sul 4-12 e poi sul 10-17, la formazione ospite difende il vantaggio dal ritorno di Vobarno, e pareggia i conti per 21-25. Poi ribalta l’inerzia. Ancora una volta apre il periodo in maniera decisa e costringe le valsabbine ad inseguire per tutta la frazione di gara che poi mette in tasca sempre per 21-25.

In un palazzetto già caldo, il clima si infiamma nel quarto parziale con la Nuova Bstz-Omsi che rimedia a un avvio ancora incerto, riprende le avversarie e poi la fa a spallate per tutto il set. Sul finale, Olginate avrebbe la palla per chiudere (23-24), ma Vobarno annulla tutto e ai vantaggi si assicura il pari per 26-24. Poi, spinta dalla bolgia di un palazzetto che ribolle, la squadra di coach Gianluca Signorelli si prende anche la vittoria per 15-10, trovando i colpi giusti per staccare le ospiti nel momento decisivo, ed esulta per i 2 punti conquistati.

Non festeggia invece il Brescia Volley di coach Irene Bonfadini che, in casa della capolista Lurano, si arrende 3-1 dopo averla spaventata e costretta a soffrire a lungo. La formazione cittadina apre a proprio favore la sfida prendendosi un primo combattutissimo set ai vantaggi per 27-29 e dimostrando grande carattere e lucidità nei momenti decisivi.

Poi comincia forte anche il successivo, tanto da stare davanti alle padrone per oltre metà set, ma Lurano non cede, anzi rimane in scia e, agganciate le bresciane, trova il pareggio per 25-21. La frazione di gara che segue è un testa a testa, fatto di allunghi e rimonte, però nel momento cruciale è il sestetto bergamasco a trovare i colpi giusti e a portarsi sul 2-1 per 25-22, quindi, nel set che segue, si prende la vittoria con il parziale di 25-20.

La classifica

Asd Volley Lurano punti 29, Nuova Bstz-Omsi Vobarno 26, Brescia Volley 23, Trentino Energie Argentario 22, Pallavolo Zanica, Volley Academy V&V 21, Recoaro Tml Como 20, Volley Barzanò 19, Cartiera dell’Adda 18, Electro Adda Olginate, Valpala Evoca Group 15, Smk Busto Motor Company 11, Studio55 AtaTrento 10, Asd Lagaris Volley 2.