La Valsabbina riparte: «Vogliamo fare un torneo di vertice»

Francesca Marmaglio

Ieri il primo allenamento al PalaGeorge di Montichiari. Alla guida resta Solforati con una rosa rivoluzionata: «Serve subito l’amalgama, il girone è complicato»

Volley, il raduno della Valsabbina al PalaGeorge - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Ad accogliere il primo allenamento della Banca Valsabbina Millenium Brescia, come sempre ogni anno, c’è un PalaGeorge rovente. Il caldo però non placa l’entusiasmo che contraddistingue ogni inizio: la nuova squadra non vede l’ora di cominciare un cammino insieme in serie A2 femminile di volley. Ritorno A qualcuno brillano gli occhi: Serena Scognamillo torna a Brescia dopo un anno in serie A1 e chiama «casa» la società che l’ha riabbracciata. Il libero romano sarà uno dei perni del nuovo gruppo c