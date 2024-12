Volley A2: la Consoli sorride, piange invece la Valsabbina

Mezza Brescia sorride, l’altra mezza piange. Nella pallavolo di serie A2, la Consoli Sferc Centrale espunga Cuneo con un netto 3-0 e si consolida in vetta al campionato maschile. La Valsabbina Millenium invece spreca un’occasione sul campo delle bergamasche del Costa Volpino, cedendo per 3-1.

Consoli

La Consoli domina in terra piemontese contro una diretta candidata alla promozione. Un successo inequivocabile, ben al di là di quanto dicano i parziali (18-25, 22-25, 24-26). Il primato in classifica è salvo, incrementando anche il vantaggio sulle inseguitrici, visto che Ravenna ha lasciato punti sul campo di Fano. La vittoria sul campo di Cuneo mette in mostra alcuni elementi che già nelle ultime giornate si stavano evidenziando. La Consoli a Cuneo ha evidenziato un granitico dispositivo tecnico con giocatori adatti all’impianto di gioco voluto dal tecnico Zambonardi.

Ma soprattutto giocatori che nel tempo si stanno dimostrando anche di categoria superiore. Il servizio e il muro sono armi vincenti che nessun’altra squadra di A2 sa sfruttare così bene. In attacco le percentuali sono in constante crescita, favorite da un crescente livello della ricezione. L’atteggiamento difensivo è encomiabile, tanto da spaventare gli attaccanti avversari. Proprio l’aggresione difensiva, e la solidità in attacco determina la facile vittoria del primo set (18-25).

Nel secondo set si intravede una possibile reaizone dell’Acqua San Bernardo. Ma quando Bresica decide di chiudere la pratica, accellera in battuta e tutto il resto viene da sé (22-25). Anche nel terzo set è ancora la Consoli a tenere l’iniziativa. Nel finale si fa annullare 2 match point, ma ai vantaggi basta un muro di Erati al momento giusto per centrare i 3 punti (24-26).

Valsabbina

Nel femminile invece, la Valsabbina è sotto tono e non riesce a esprimere il suo gioco, facendosi superare da una più determinata Costa Volpino. Ma come dice il tecnico Solforati: «La Cbl Costa Volpino ha i suoi meriti, ma probabilmente sono più i nostri demeriti».

Inizio da brividi per la Valsabbina, che finisce sotto 8-1. A quel punto inizia la rimonta delle leonesse: il pallonetto di Scacchetti sigla l’8-3, l’ace di Pistolesi fa 9-7. La Millenium non molla e con Pistolesi si fa vicina (14-12). Sul 20-19, entra Riccardi su Tonello in battuta. L’errore di Siftar in attacco consegna però il set point a Costa Volpino (24-21). Arriva il momento di Trevisan, che al servizio permette a Brescia di andare ai vantaggi (24-24). Ma a festeggiare sono le bergamasche che chiudono 31-29. Nel secondo set si gioca tra alti e bassi da entrambe le parti (13-13). Ma è proprio nel momento di crescita delle bresciane che Costa Volpino allunga con Neciporuka (18-14).

Un break fatale perché la Cbl si impone 25-20. Brescia torna in partita nel terzo set, trascinata da Meli (16-19). E’ proprio la centrale della Valsabbina a diventare protagonista sul finale, soprattutto a muro (19-23). Trevisan si prende il set point (21-24) e Romanin, appena entrata su Scacchetti, conquista a muro il 21-25. La Millenium parte bene anche nel quarto parziale (11-14), ma non ha la freddezza di imporre il proprio gioco. Le bergamasche recuperano (20-20) e nel finale beffano la Valsabbina che si arrende 25-21.