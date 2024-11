Volley A2 femminile: Valsabbina sconfitta 3-0 a Macerata

Sconfitta 3-0 per la Banca Valsabbina Millenium Brescia a Macerata nell'anticipo della sesta giornata della serie A2 femminile di volley (25-22 25-21 25-21 i parziali). Sestetto bresciano che deve mangiarsi le mani in particolare per l'andamento del secondo set, nel quale pareva avere in mano il pallino del gioco. E anche un buon terzo parziale non è servito, con un finale che ha invece premiato le padrone di casa. Macerata che così raggiunge la Valsabbina a quota 12 in classifica.

Primo set

Quella della Valsabbina è una falsa partenza nel primo set (5-1, 10-6 per Macerata), ma grazie a Tonello e Davidovic le bresciane si rifanno sotto (16-15). Le padrone di creano nuovamente un mini gap, Millenium si porta ancora sotto di una lunghezza sempre con Meli, ma alla fine è un errore di Davidovic a regalare il parziale a Macerata (25-22).

Il rammarico

Nel secondo set si parte invece punto a punto (3-3), poi la Valsabbina mette di fatto stabilmente il muso avanti, avendo preso le misure alle avversarie. Su un attacco vincente di Pistolesi si arriva anche sul 17-11 per le giallonere, che piano piano però vedono la rimonta di Macerata che rosicchia punto su punto fino al 21 pari. Un duro colpo per la Valsabbina, che a quel punto si blocca e lascia strada libera al sestetto di casa, che piazza il parziale di 4-0 e si porta a casa il set.

La resa

Il terzo parziale vede la Valsabbina più rinfrancata e soprattutto capace di partire con la marcia giusta come nel secondo, tanto da stare sempre in vantaggio fino all'attacco di Battista per l'8-8. Si va avanti con le emozioni da una parte e dall'altra fino al 18-17 Macerata, poi il break delle padrone di casa con le bresciane che ancora una volta si piantano a quota 21 lasciando strada libera e vittoria al sestetto marchigiano.