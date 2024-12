Volley A2, la Consoli è campione d’inverno

La Consoli Sferc Centrale Brescia anticipa tutti e si laurea campione d’inverno. Indipendentemente da cosa faranno domenica Pordenone e Ravenna, i ragazzi di Roberto Zambonardi battendo per 3-0 Cantù chiudono il girone d’andata davanti a tutti.

Su 13 partite sin qui giocate Brescia ne ha vinte 10 (le ultime 4 consecutivamente). L’ultima sconfitta risale a novembre quando al San Filippo passò Aversa al tie break. Da allora nuove certezze si sono ben radicate nell’impianto di gioco della Consoli Brescia. La ricezione innanzitutto sta diventando un fattore positivo per Tiberti e compagni, che rispetto al passato trovano con continuità il punto nella fase di cambio palla. Il servizio da sempre è un marchio di fabbrica, ma con Cantù si è evidenziato quanto possa incidere all’interno dei singoli parziali. Inoltre, il muro e il gioco al centro sono fondamentali che possono spostare gli equilibri contro qualsiasi avversario.

Il match

Il primo set non ha storia, vinto grazie all’incisività al servizio (4 ace) e alla buona fase d’attacco e contrattacco. Per la Campi Reali non ci sono molte possibilità di stare in partita (14-25).

La partita cambia nel secondo set. La Consoli deve soffrire, e lo fa con grande abnegazione. Si gioca sino allo sfinimento. Cantù cresce in tutti i fondamentali a partire dalla ricezione, complice anche un calo di precisione in battuta di Brescia. Tiberti e compagni scendono d’intensità in attacco, ma con alcune straordinare difese (soprattutto di Hoffer) resta in partita, andando ai vantaggi. L’Atlantide annulla 5 set point prima di avere ragione dei canturini che si piegano solamente 36-38.

Tuttavia, al ritorno sotto rete, Cantù non ha più energie mentali disponibili, dopo lo sforzo profuso per tenere testa alla Consoli nel set precedente. Brescia parte bene (1-5), allunga in modo perentorio (16-20), per poi gestire la fase finale, imponendosi 20-25 con punto finale di Bisset.

Per i ragazzi di Zambonardi non c’è però sosta, perché saranno già in campo a Santo Stefano sul difficile campo di Cuneo, nella sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno.