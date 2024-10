Volley A2, la Consoli perde al tie break nel debutto contro Cuneo

Non ci si è fatti mancare nulla, con un continuo saliscendi di emozioni. Davanti al proprio pubblico, la Consoli Sferc Centrale Brescia perde nel debutto in campionato contro la MA S. Bernardo Cuneo al tie break.

Altalena d’emozioni

Ma in oltre due ore di gioco è successo di tutto, a partire da un primo set perso senza averlo giocato. L’apice nel quarto, quando la panchina della Consoli erroneamente manda in campo un sestetto con l’inversione dei centrali e degli schiacciatori, scompaginando soprattutto la fase di ricezione. Ciò però, dopo un primo momento di difficoltà, è stato di fatto uno sprono a tenere alta la concentrazione. Anzi, i ragazzi di Zambonardi hanno espresso un’altissima intensità di gioco, rimontando dal 16-20, mentre i piemontesi si sono innervositi (subendo anche un cartellino rosso). Uno sforzo però che i bresciani hanno pagato a livello mentale al tie break.

L’analisi

Al di là del risultato e di come è maturato, alla Consoli è mancata soprattutto la presenza in campo del capitano Tiberti, ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Il troppo nervosismo ha accentuato le piccole imprecisioni che sono state la vera discriminante in una partita dove nei tre set centrali il punteggio è stato in estremo equilibrio.

Il primo set è troppo brutto per essere vero. Alla Consoli non riescono neppure le cose più elementari. Per contro, ogni palla toccata dai piemontesi si trasforma in un punto. I quattro ace consecutivi di Allik anche con una buona dose di fortuna e con l’aiuto del nastro (7-18), chiudono di fatto il parziale (12-25). Levata di dosso la tensione, e la consapevolezza che peggio di così non si sarebbe potuto fare, l’Atlantide ha il merito di lottare punto su punto nel secondo set. L’ingresso in campo di Tiberti (sia pur per la sola rotazione di seconda linea), e quello di Cominetti al posto di Raffaelli mette fiducia ai ragazzi di Zambonardi che trascinati da uno straordinario Cavuto (7 punti in attacco) vincono 25-23.

La partita resta ancora in equilibrio nel terzo set, ma stavolta è Cuneo a imporsi 23-25. Brescia pareggia nel quarto (28-26), ma spreme ogni energia mentale nel set più esaltante della partita. Sforzo pagato nel tie break in cui Cuneo prende il controllo delle operazioni sin dai primi punti e fa suo il match.