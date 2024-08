La Consoli riparte e sogna: «Per la promozione ci siamo anche noi»

Luca Prandini

È iniziata ieri a Caoinvico la preparazione all’undicesima stagione di serie A: «La pressione non deve diventare un alibi»

Il gruppo squadra e lo staff della Consoli

I proclami estivi lasciano spazio ai fatti. La Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia inizia da Caionvico la preparazione all’undicesima stagione di serie A. Sulla carta la squadra del presidente Giovanni Ieraci è accreditata a lottare per la promozione in SuperLega. La società ha investito molto nel mercato estivo, rivoluzionando il sestetto. Pressione La consapevolezza di essere tra le candidate alla vittoria finale non ha però effetti negativi. Infatti, al palazzetto «Molinari» ci sono solo