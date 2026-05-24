Volley, serie C: Real Volley promosso, Iseo fuori in semifinale

Va definitivamente in archivio il campionato lombardo di serie C di pallavolo . Tra play off e scudetto lombardo c’è ancora il tempo di festeggiare la promozione in B2 femminile della Zizioli Fontana Real Volley. Mentre la Leonessa Iseo si ferma in semifinale nel torneo per lo scudetto femminile, e i ragazzi dell’Azzano Mella restano in serie C.

È festa grande per le ragazze del Real Volley . Nella gara casalinga di andata di mercoledì scorso le bresciane avevano superato per 3-2 il Cus Pavia (17-25, 25-19, 21-25, 25-11, 15-6). Nella gara di ritorno le bresciane hanno perso al tie break (20-25, 25-21, 25-15, 25-27, 16-14) al termine di partita spettacolare e durissima.

Fondamentale la vittoria del quarto set ai vantaggi per portare le pavesi a giocarsi il tie break. Avendo conquistato entrambe le squadre una vittoria ed entrambe al quinto set, si è reso necessario un golden set di spareggio. Il Real Volley è stato ad un passo dalla capitolazione, trovandosi in svantaggio per 13-10, ha rimontato con caparbietà andando a vincere 15-17 e tornando in B2 dopo alcuni anni di assenza.

Scudetto femminile

Per quanto invece riguarda lo scudetto femminile, che coinvolge le vincitrici dei 5 gironi lombardi, l’avventura della Leonessa Iseo si è conclusa in semifinale. Nel primo turno di qualificazione, le ragazze sebine hanno travolto per 3-0 (18-25, 18-25, 19-25) il Cagliero. In semifinale però le bresciane si arrendono sul campo di Cinisello Balsamo per 3-1 (25-21, 25-23, 23-25, 25-22), venendo eliminate.

Play off maschili

Non riesce l’impresa alla Effepi Soft Azzano Mella. Nella finale di andata, i bresciani si sono arresi per 3-0 sul campo di Missaglia. Sabato hanno visto visto sfumare i propri sogni, pur vincendo per 3-1 la gara di ritorno (25-23, 17-25, 25-20, 25-17). Punteggio insufficiente a raggiungere la promozione in B, a causa della differenza set.