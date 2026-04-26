Volley, B maschile: altro pieno di sconfitte per le bresciane

Tre partite, tre sconfitte. Il bilancio del sabato sera bresciano nel campionato di serie B maschile di volley è tutt’altro che rassicurante a due soli turni dal termine della regular season. E se per la Ferramenta Astori Montichiari il destino era già segnato da diverse giornate, la situazione in zona salvezza si complica sia per la Motta & Rossi Asola Remedello, sia soprattutto per il Team Volley Cazzago.

Un punto per la Motta & Rossi

Coach Ghitti dà indicazioni

L’unica nota parzialmente fuori dal coro arriva proprio dalla Motta & Rossi che riesce per lo meno a muovere la classifica portando a casa un punto nel ko interno arrivato al tie break con il Villadoro Modena (21-25, 12-25, 25-19, 25-22, 13-15). In un match che doveva servire per compiere un altro decisivo passo verso la salvezza, il team di coach Ghitti manca completamente l’approccio, finendo per consegnarsi nelle mani di una formazione emiliana sesta in classifica, ma senza più veri obiettivi percorribili.

A nulla è valsa poi la tardiva reazione arrivata nei set centrali, perché nel momento clou i bassaioli sbandano ancora, cedendo il quinto set per una mera questione di dettagli. Il punto guadagnato però, come detto, muove almeno la classifica e permette ai bassaioli di difendere la decima piazza dagli assalti dell’Anderlini Modena, che aggancia ora la Motta & Rossi a quota 32, rimanendo attardata solo per numero di vittorie totali. Ad oggi i ragazzi di coach Ghitti sarebbero condannati ai play out proprio contro gli emiliani, mentre per la permanenza diretta in categoria basterà raccogliere tre punti in più dell’Anderlini nelle due gare restanti.

La Motta & Rossi spera ancora nella salvezza diretta

Cazzago, la situazione si complica

Calcolatrice alla mano anche per il Team Volley Cazzago. Il ko interno per 3-1 (22-25, 16-25, 25-19, 21-25) con la Beca Fiorano Modenese complica infatti non poco i piani della formazione franciacortina che ora si trova costretta a sperare in un vero e proprio miracolo per centrare l’obiettivo salvezza. Il ko infatti porta a sei le lunghezze di svantaggio sul tandem Anderlini Modena-Asola Remedello appaiate fra la decima e l’undicesima piazza e già il prossimo turno rischia di arrivare il verdetto più amaro.

Per agguantare almeno i play out – la salvezza diretta ormai è già sfumata – servono sei punti nelle ultime due gare, ma anche altrettanti ko per l’Anderlini, sperando poi che l’Asola Remedello non raccolga più di due punti. Insomma, un incastro veramente complicato. Sconfitta anche per la già retrocessa Ferramenta Astori Montichiari, che sfiora comunque l’impresa con il Cisano terzo grazie a un ottimo primo set, per poi incassare la diciottesima sconfitta stagionale (3-1, 25-21, 18-25, 22-25, 16-25).

La classifica

Sassuolo 60; Cremonese 49; Cisano e Fiorano Modenese 44; Ognina 42; Villadoro Modena 40; Scanzorosciate 36; Monza e Soliera 35; Asola Remedello e Anderlini Modena 32; Cazzago 26; Montichiari 15; Modena Volley 14.