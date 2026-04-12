Volley, B maschile: Montichiari retrocesso, impresa Asola Remedello

Speranza, rammarico e anche un primo amaro verdetto. La ventiduesima giornata del campionato di volley di serie B maschile si chiude con umori ben differenti per le formazioni bresciane impegnate. Il colpo più amaro è quello rifilato alla Ferramenta Astori Montichiari che, pur lottando, esce sconfitta dalla sfida con lo Scanzorosciate 3-1 (26-24, 25-23, 15-25, 25-23), certificando l’aritmetica retrocessione in serie C.

A quattro turni dalla fine della regular season infatti sono 15 i punti che separano i bassaioli dal Vero Volley decimo e, anche vincendo le restanti partite, il divario per disputare i play out non potrebbe più essere pari o inferiore a 2 lunghezze. Resta il rammarico per una stagione sfortunata, che aveva visto la Ferramenta Astori partire anche con decisione con tre vittorie nelle prime sei gare, ma che certifica la più alta quota salvezza d’Italia in B maschile.

Impresa dell’Asola Remedello

Ne sa qualcosa la Motta & Rossi Asola Remedello, che si regala l’ennesima impresa del suo campionato, mandando al tappeto 3-1 (25-19, 18-25, 25-16, 25-21) il Cisano, ex quarta forza del gruppo. Spicca ancora la prova monstre di Bacchin (25 punti a referto), ma anche gli ottimi contributi di Maggi (14) e di Peslac (13) nella conquista di un successo fondamentale per la corsa salvezza.

I tre punti infatti lanciano i bassaioli in nona piazza a quota 31, momentaneamente a +3 sui play out, riportando il destino salvezza nelle mani dei ragazzi di coach Ghitti. Anche perché da qui alla fine il calendario non fa sconti. Tra Ongina, Villadoro Modena, Soliera e Fiorano Modenese la Motta & Rossi incontrerà soltanto squadre che la precedono, anche se, viste le imprese messe in campo in stagione, potrebbe non essere una cattiva notizia.

Umore all’opposto invece per il Team Volley Cazzago, sconfitto al tie break al Palazzetto di Adro proprio dal Soliera. Risultato dell’andata in fotocopia dunque per i franciacortini, che non sono riusciti a tenere alta la tensione nell’arco del match, rimediando un ko pesantissimo. Ad oggi infatti il team di coach Peli sarebbe retrocesso, ma i play out distano solo due punti, anche se il calendario è forse il più complicato di tutte le bresciane. Dal Cisano alla capolista Sassuolo in trasferta, passando poi per gli incroci interni con Fiorano Modenese e Vero Volley Monza. Serve tornare al successo dopo due ko consecutivi per continuare a inseguire il sogno salvezza.

La classifica

Sassuolo 57; Cremonese 43; Fiorano Modenese 40; Ongina 39; Cisano 38; Scanzorosciate 36; Villadoro Modena 35; Soliera 34; Asola Remedello 31; Monza 30; Anderlini Modena e Cazzago 26; Montichiari 15; Modena Volley 12.