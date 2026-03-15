Pallavolo, B femminile: Vobarno vince il derby e va in fuga

Vobarno regina del derby prova la fuga in vetta, in B1 serate dall’esito opposto per Torbole Casaglia e Promoball. Diciannovesima giornata di campionato dalle mille emozioni in serie B femminile di volley.

Il derby

Nella sfida tutta bresciana, nonché di vertice, tra la Nuova Bstz-Omsi Vobarno e Brescia Volley a vincere, anzi a dominare è il sestetto di casa che si impone 3-0 e con parziali tondi, grazie a una prova di grande sostanza e dalle poco sbavature, incendiando un palazzetto vobarnese già caldissimo e riempito in ogni ordine dal pubblico dalle grandi occasioni, e stacca le cittadine, ora a -6.

Decisa a difendere la posizione da capolista, Vobarno mette in chiaro subito la situazione nel periodo che stappa la serata con un eloquente 25-11. Nella metà campo delle padrone di casa funziona tutto benissimo e il Brescia Volley, che inciampa anche nei suoi stessi errori, fatica ad entrare nella sfida, così i due sestetti vicini lo rimangono solo per i primi scambi, poi Vobarno vola e stacca presto il vantaggio. E quando torna sotto rete per il secondo set riprende da dove aveva lasciato, portandosi sul 7-3. Il Brescia Volley prova a scuotersi e, alzato il muro, rientra 10-8, ma la continuità viene presto spezzata dalle padrone di casa che rilanciano, strappano 17-9, e si prendono il 2-0 per 25-15. Il margine con cui le valsabbine fanno propria anche la frazione di gara che vale vittoria e tre punti è invece più risicato, ma, anche in questo caso, sono loro a dettar legge, partendo subito forte, 9-4 per poi lasciare indietro le ospiti, 20-14, e gestire fino al 25-21 conclusivo.

«Abbiamo giocato una grande partita – esulta il coach di Vobarno, Gianluca Signorelli – sin da subito abbiamo lavorato molto bene in fase break con un ottimo livello di battuta e una fase muro difesa che ha consentito di svolgere alla perfezione ciò che avevamo preparato. Questo, insieme al nostro side out che si mantiene su livelli molto alti per la categoria, ci ha permesso di mettere in grossa difficoltà Brescia Volley e portare a casa tre punti molto importanti. Devo fare i complimenti alle ragazze perché giocare una partita così importante davanti a un palazzetto completamente pieno non era facile. Sappiamo che il campionato è ancora molto lungo quindi festeggiamo questa vittoria, ma dobbiamo restare concentrati sul percorso che stiamo facendo».

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 44, Brescia Volley 38, Volley Academy V&V 37, Volley Lurano 35, Volley Barzanò 31, Trentino Energie Argentario 31, Recoaro Como 30, Pallavolo Zanica 30, Cartiera dell’Adda 28, Electro Adda Olginate 28, Valpala Evoca 26, Studio55 AtaTrento 19, Smk Busto 18, Volley Lagaris 4.

Serie B1

Torbole festeggia al tie break - © www.giornaledibrescia.it

Passando alla B1, gara da montagne russe per Torbole Casaglia che si conferma squadra capace di soffrire e di non cedere e conquista la vittoria al tie break. Contro Brembo il sestetto gialloblù si rende protagonista di un ottimo inizio di serata e, affrontando la sfida casalinga con la giusta concentrazione e forte determinazione, si porta sul 2-0. Il primo parziale va in archivio per 25-20, mentre il secondo si risolve per 25-17, con l’Idras capace di fare il vuoto nel mezzo (16-8), ma dal terzo la situazione si complica. Brembo prova a riaprire la sfida e, dettando il passo, si porta sul 2-1 strappando il set ai vantaggi per 26-28, poi la spinge al tie break, ottenendo il 2-2 per 17-25. A questo punto Torbole si ritrova e con alcuni acuti dei singoli vince 15-13 e si prende i due punti.

«È stata una grande prova di resistenza – constata coach Irene Favero –. Nel primo e nel secondo set Laperchia ha servito magistralmente tutti i suoi attaccanti, nel terzo e nel quarto qualcosa si è inceppato e sono mancate fluidità e fiducia, ma poi Marchesini e Simpsi, con una prova stupenda, hanno trascinano la compagne alla vittoria del tie-break».

Ennesima sconfitta per la Promoball - © www.giornaledibrescia.it

Incassa la diciassettesima sconfitta in 19 sfide, invece, la Promoball il cui destino è ormai segnato. La formazione biancorossa accoglie la Rothoblaas Volano nel proprio palazzetto con il coltello tra i denti, e come già visto in precedenti gare, vende carissima la pelle, tuttavia, pagando anche la giovane età, non riesce a mutare la propria resistenza in punti. Vinto il primo periodo per 25-21, la Sanitars incassa il pareggio nel secondo per 24-26, poi cede i due successivi per 17-25 e 21-25.

La classifica

Girone C: Azimut Giorgione 54, Banca Annia Aduna punti 53, Smapiù Arena Volley 44, Gps Volley Goup Schio 36, Volksbank Vicenza 29, Picco Lecco 26, Orotig Peschiera 26, Idras Torbole Casaglia 23, Rothoblaas Volano 22, Cortina Express Imoco 21, Isuzu Cerea 20, Brembo Volley 20, Pallavolo Don Colleoni 19, Promoball Sanitars 6.