Volley, Valsabbina frenata dalla tensione e ko in gara-1 con Padova

Facce tirate e la paura che si legge nemmeno troppo velatamente. In un PalaGeorge che fa il pienone (circa 3000 persone fa cui le ex Fondriest, Parlangeli, Boldrini, Saccomani e Torcolacci e l’ex giocatore Savani), la Banca Valsabbina Millenium Brescia non regge la pressione e perde 3-1 gara-1 della finale play off promozione contro Padova.

Le ospiti, che sicuramente hanno meno da perdere, giocano fin dall’inizio con la mente libera, senza pensieri, con la fame giusta di chi vuole provare a fare lo sgambetto alla favorita. Brescia invece è tesa, confusa, sbaglia tanto e non riesce ad essere sé stessa se non nel terzo set, ma non basta. Con la vittoria ora è Padova ad avere una mano sulla coppa, ma anche il fardello di avere davvero tutto nelle sue mani.

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Il match

La cronaca del match di ieri però racconta altro, racconta di una Valsabbina che parte contratta nel primo set: Brescia fa difficoltà soprattutto in attacco con Kavalenka che non riesce ad essere efficace, mentre a reggere l’intero comparto è Amoruso che fa bene anche negli altri fondamentali.

Punto a punto, sul 13-13 Brescia prova lo strappo, ma Padova la riprende e la supera: sul 19-23 la squadra di casa con un colpo di reni prova a riprendere il set. Grazie all’ottimo giro in battuta di Prandi le bresciane si portano sul 25-25 messo a terra dalla solita Amoruso, ma non basta. Chiudono le ospiti ai vantaggi 27-25.

Resta la tensione

Non passa la tensione nella parte del campo bresciana. La squadra di casa fa e disfa in pochissimo tempo e le venete non stanno a guardare. Amoruso continua a tenere la barca in navigazione, ma questa volta la seguono anche Kavalenka e Olivotto. La Valsabbina si porta in vantaggio 11-7, ma poi distrugge tutto il margine costruito con errori banali. Sul 16-16 Michieletto e Modestino provano a dare la carica, ma ancora una volta è Padova a trovare la spinta giusta per chiudere il parziale: 26-24 e 2-0 per le ospiti.

Vano sussulto

Nel terzo set le bresciane rialzano la testa, provano a spingere e riescono ad imporsi: forzano di più la battuta e riescono a mettere in grande difficoltà le venete. Funziona bene tutto per Brescia che punto dopo punto si porta a casa il parziale chiudendolo 25-17.

Quando la svolta sembra arrivata, il buio torna: le paure moltiplicano le difficoltà e la Valsabbina crolla fra nervosismo e poca concentrazione. Sul 14-20 c’è poco da poter recuperare, anche perché le padrone di casa continuano a sbagliare troppo, mancando in tutte quelle certezze che sembravano aver costruito durante la stagione. Così dopo cinque vittorie arriva la sconfitta per Brescia nel momento più importante. Ora nulla è ancora definito, ci si gioca tutto venerdì alle 20 a Padova.