Pallavolo, l’Italia femminile batte la Repubblica Dominicana a Parigi 2024

Esordio olimpico vincente per la nazionale azzurra femminile di volley e per la sua capitana, la bresciana Anna Danesi.

La partita contro la Repubblica Dominicana, servita all’ora della colazione, è un pain au chocolat che richiede qualche morso più deciso del previsto, ma che alla fine regala tutta la sua dolcezza, ovvero i primi 3 punti in graduatoria con la vittoria per 3-1.

Nel primo set del match (dai ritmi altalenanti, come si conviene alle gare che segnano i debutti e che tastano terreno e condizioni) Danesi e compagne, con braccia e ansie che devono sciogliersi, fanno inizialmente i conti con un’avversaria che difende e attacca con potenza. Poi salgono di tono, annullano le bocche di fuoco dominicane e conquistano il parziale per 25-19.

Nel successivo partono forte. Danesi spinge firmando 3 dei primi 5 punti – i primi due da altrettanti attacchi e il terzo direttamente dalla linea dei 9 metri – e con la sua battuta, che rimarrà insidiosa per tutta la gara, contribuisce allo strappo del periodo, 18-12. Per vincerlo, però, non basta. Anzi, le avversarie reagiscono, risalgono fino a pareggiare sul 23-23, quindi si portano sul 1-1 con un 24-26.

L'Italia femminile della pallavolo ha vinto la prima partita contro la Repubblica Dominicana - Foto Volleyball World

Le scorie dell'aggancio incassato zavorranno e non poco la frazione di gara che segue che per le nostre comincia all'inseguimento, poi capitan Danesi, in coppia con Egonu, stampa il muro del -2, 9-11, che scuote la squadra, quindi è l'opposta azzurra a crescere di resa. La capitana di Roncadelle ci mette ancora le mani per il murone del 20-17 e il primo tempo che vale 23-19, prima che Egonu metta a terra il 25-21 del nuovo vantaggio.

A questo punto sì le braccia (ed evidentemente anche la mente) sono più sciolte e lo è anche il rullino su cui si svolge il parziale poi vinto per 25-18. Questo è subito in discesa, poi in gestione azzurra, con Danesi a puntellare qua e là, e a fissare il suo personale score a 11 punti (di cui 1 ace e 4 muri) da seconda miglior realizzatrice di squadra, dietro a Egonu con 21 punti.

Prossima sfida, l'1 agosto, alle 17, contro i Paesi Bassi.