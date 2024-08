Parigi 2024, la Nazionale femminile ha battuto la Turchia 3-0

L’Italia della pallavolo femminile ha battuto la Turchia 3 set a 0 con una partita di altissimo livello.

La nazionale capitanata dalla bresciana Anna Danesi è a punteggio pieno nel girone, con alle spalle già due vittorie fin qui contro Paesi Bassi e Repubblica Dominicana. Il punteggio finale è arrivato con i parziali di 25-14, 25-16, 25-21, in un’ora e sei minuti di gioco.

L’Italia chiude così ancora al primo posto il girone eliminatorio della prima fase dei Giochi Olimpici di Parigi. Non si ancora quale sarà l’avversaria ai quarti di finale.

La partita

Poco più di un'ora. Tanto è bastato a un’Italia bellissima per mandare in archivio l'ultima partita del girone. Con le campionesse d'Europa in carica della Turchia, in quella che doveva essere la gara più complessa del raggruppamento e che molto poteva dire della nostra Nazionale, quest'ultima (già certa del passaggio ai quarti) indossa forma, carattere e smalto dei giorni migliori e liquida la pratica per 3-0.

Senza storia il primo set, che si innesca con un primo tempo della capitana, la bresciana Anna Danesi (in seguito firma anche della veloce del 14-4 e del murone del 24-13), e poi corre veloce spinto da un attacco che ha in Egonu e Sylla i suoi terminali maggiori, e sostenuto da una prova gigante in tutti i fondamentali. Il servizio avvia le azioni mettendo in difficoltà la ricezione avversaria, la difesa e il muro non concedono traiettorie e possibilità di mettere giù palla alle turche (che chiuderanno con il 4% in attacco il primo parziale), mentre la ricezione permette di ricostruire al meglio, così l'1-0 arriva con un 25-15 che ben restituisce il dominio azzurro.

E poco cambia a seguire. O meglio, la parte iniziale della seconda frazione si gioca in un testa a testa tra le due formazioni, poi Danesi prova a interromperlo con un doppio muro (8-6, 9-6), quindi rilancia con il primo tempo del 13-10, e insieme alle compagne, nel giro di qualche scambio, prende strada e corre sul 2-0 (25-16).

La Turchia tenta di riaprire i giochi e, per la prima volta nella gara, si ritrova avanti nel punteggio ad inizio di terzo set, ma il ct azzurro Velasco, con le sue sotto 16-12, chiama prima il tempo e poi mette mano ai cambi. L'Italia non solo rientra, ma aggancia anche a quota 16, e sorpassa. Un muro della centrale di Roncadelle regala il +2 (19-17), un doppio errore sempre della capitana riporta in parità (19-19), tuttavia le nostre non si scompongono e, per non correre altri rischi, ripartono subito e chiudono ogni discorso, con il 25-21 perfezionato da un ace di Egonu.

Ora per l'Italia ci sarà la prima gara da dentro o fuori, per conoscere l'avversaria dei quarti, in programma martedì, però, sarà necessario attendere i risultati di giornata.