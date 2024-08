Olimpiadi Parigi 2024, ancora un passo in avanti per l’Italvolley

Serratura della porta dei quarti scardinata per l'Italvolley femminile. Le azzurre capitanate dalla bresciana Anna Danesi si assicurano il passaggio alla fase ad eliminazione diretta dei Giochi battendo 3-0 i Paesi Bassi e con una gara del girone ancora da giocare, ovvero quella più complessa contro la Turchia.



La sfida con le orange, che la Nazionale affronta con Antropova al posto di Egonu, si apre con un set sofferto, e piuttosto falloso (14 errori punto) per Danesi e compagne che riescono poi a farlo proprio solo ai vantaggi, e al quarto tentativo, con il punteggio di 29-27. I patimenti, però, evidentemente temprano l'Italia che, dal secondo set in avanti, viaggia ad altra velocità verso la qualificazione. La squadra allenata da Velasco limita, e parecchio gli errori, alza la guardia in una già buona difesa e con questa che si fa ottima, supportata da un solido muro, una fase di contrattacco che funziona e un attacco che trova (pur cercandoli meno di quanto potrebbe) sicuro affidamento al centro, comanda la sfida.

La seconda frazione di gara così si apre a carte subito scoperte con le azzurre che vanno sul 9-2, poi controllano, tenendole a distanze, le avversarie, quindi, si portano sul 2-0 con il parziale di 25-18, si chiude invece 25-19 l'ultima frazione. Anche in questo caso, la partenza è buona: Danesi apre le danze con un primo tempo, poi alza le mani per il murone del 9-6, quindi con le compagne va spedita verso il 3-0 finale.

Per la centrale di Roncadelle, arma anche dai 9 metri con il suo servizio sempre teso, e sicurezza a muro, a giochi fatti, sono 6 i punti complessivi, due derivanti da blocchi e i restanti da primi tempi schiaffati a terra con velocità e potenza.

Ora testa alla Turchia che, come si diceva, l'Italia incrocerà domenica, alle 9, per l'ultimo (e sin qui più difficile) match del girone.