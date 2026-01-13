Volley, Valsabbina e la Pool: se batte Padova sarà primo posto
La notizia, dopo che ieri la Lega ha calcolato e diramato la classifica della Pool Promozione a una giornata dal termine della regular season, è una sola: la Banca Valsabbina Millenium Brescia, se conquistasse i tre punti questa domenica (alle 17, al PalaGeorge) contro Padova aprirebbe la fase promozione come capolista del girone.
La situazione
A oggi al primo posto c’è Costa Volpino (girone A) con 18 punti, mentre Brescia è seconda a quota 16. Il sorpasso si realizzerebbe perché la squadra bergamasca deve sì affrontare come le bresciane ancora un match, ma l’avversaria con la quale si giocherà i tre punti è Casalmaggiore, ultima in classifica e quindi non qualificata alla Pool Promozione.
La formula del campionato infatti prevede che le squadre portino nelle rispettive seconde fasi solo i punti ottenuti contro le formazioni che parteciperanno alla stessa Pool.
Per la Valsabbina, quindi, varranno solo i match contro Padova, Talmassons, Fasano e Altino: per questo dai 16 punti di oggi Brescia potrebbe maturarne altri 3, perché l’avversaria con cui le bresciane chiuderanno la regular season è Padova. Non sarà facile, si parla della seconda in classifica.
In gran forma
Anche la Valsabbina, però, arriva a questo momento della stagione nel periodo migliore: sette vittorie consecutive, ma soprattutto prestazioni convincenti e di livello. Analizzando queste ultime settimane positive possiamo trovare tre motivi principali che hanno accompagnato Brescia nell’escalation verso il primo posto.
Sicuramente la pazienza di lavorare per ottenere un risultato che non sarebbe arrivato subito. L’arrivo dell’opposta Kavalenka, che ha tranquillizzato, riequilibrato e riorganizzato le forze in campo. Il miglioramento tecnico delle singole atlete (ad esempio, per le attaccanti, nella qualità e nella varietà dei colpi).
«Sapevamo che sarebbe stato un percorso lungo – sottolinea coach Matteo Solforati –. Stiamo lavorando per migliorare da mesi, ma ho detto subito che sarebbe servito tempo per arrivare a certi livelli. Adesso stiamo giocando bene, siamo in fiducia. Dobbiamo mantenere questa fame e lavorare».
