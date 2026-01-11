Giornale di Brescia
Volley

Volley, serie A2: Valsabbina in vetta, vince anche la Consoli

Luca Prandini
Complice il passo falso di Talmassons, le ragazze di Solforati volano al primo posto nel girone B. Bene anche la Consoli: terzo successo consecutivo
Successo e primato per la Valsabbina - Foto Lega Volley
Successo e primato per la Valsabbina - Foto Lega Volley
Ancora una domenica di festa per le bresciane impegnate nei campionati di pallavolo di A2. Nel maschile la Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia ha travolto per 3-0 la Romeo Sorrento, mentre nel femminile la Millenium Valsabbina Brescia ha espugnato senza sofferenza il campo della Clai Imola per 3-0. Con il passo falso di Talmassons, le ragazze di Solforati volano in vetta alla classifica del girone B.

Consoli forza tre

Nella prima giornata di ritorno, la Consoli contro la Romeo Sorrento centra la terza vittoria consecutiva, sempre per 3-0. Nel primo set la Consoli prende il controllo delle operazioni sin dai primi punti, arriva sino al 24-21, ma si fa raggiungere sul 24-24. Di fronte al pericolo Cavuto e compagni tirano fuori il meglio del repertorio e in un battito di ciglia archiviano il parziale con un muro di Berger: 26-24.

Il secondo set è l’esatto contrario: la Consoli domina in battuta e a muro, in attacco non sbaglia un colpo (71% nel secondo set) e con Cavuto chiude da seconda linea per 25-14. Al rientro in campo Sorrento prova a reagire e tiene meglio il campo anche perché Brescia rallenta l’intensità. Ma la partita è indirizzata e la Consoli pur non dando la spallata definitiva arriva al successo per 25-23 con errore finale in battuta di Parraguirre.

Valsabbina in vetta

Olivotto e Kavalenka fermano un attacco di Imola - Foto Lega Volley
Olivotto e Kavalenka fermano un attacco di Imola - Foto Lega Volley

Nel torneo femminile, la Valsabbina sfrutta bene il servizio e con un attento cambio palle ha la meglio sulle emiliane, volando in vetta alla classifica. Nel primo set in attacco il Millenium fa meglio delle avversarie, che non riescono a tenere il passo delle bresciane (18-25). L’andamento del secondo parziale non cambia di molto rispetto al precedente. Sono sempre le ragazze di Matteo Solforati a fare la partita e a chiudere sul 19-25. Nel terzo parziale Imola non ha la tenuta mentale per provare a riaprire la gara, mentre le bresciane hanno la pazienza di giocare punto su punto prendendo subito il largo (4-8, 12-16), andando a imporsi per 18-25.

Consoli Sferc Centrale BresciaBanca Valsabbina Millenium BresciaBrescia
