Vela, sabato al via la Trans Benaco Cruise Race

Prima rimandata a causa del meteo e poi portata a termine una tribolata «Garda Macc» organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano e vinta: in assoluto da «Black Arrow» di Michele Caldonazzi del Circolo Vela Torbole, in tempo compensato dal Protagonist «Spirito Libero» di Claudio Bazoli del Circolo Vela Gargnano.

La classica regata lunga

Nel frattempo è già sulla linea di partenza la 39esima «Trans Benaco Cruise Race». Organizzata dal Circolo Nautico Portese e con la partnership della Fraglia Vela di Riva del Garda su delega della Federazione Italiana Vela, è una classica regata lunga, molto apprezzata dai partecipanti in crescita negli ultimi anni a cui contribuisce il caratteristico format di successo delle ultime edizioni. Partenza – meteo permettendo – sabato alle 10 in prossimità dell’Isola del Garda con percorso Portese-Riva del Garda. Premiazioni della giornata, cena con pernotto in porto e ritorno domenica 27 con partenza alle 8:30. L’arrivo è stimato nel pomeriggio a Portese. Domenica 24 Agosto alle ore 11 presso le Cantine Scolari a Raffa di Puegnago le premiazioni della regata.

Tanti trofei

Tra i tanti trofei per le varie categorie anche quest’anno verrà assegnato il prestigioso «Trofeo Full-Carbon», creato dal compianto e figura iconica Fausto Mondini di Avantgarde così come il trofeo perenne «Trans Benaco Hi-Tech Fausto Mondini» assegnato alla prima imbarcazione Hi-Tech classificatasi in tempo reale sulle due prove. La volontà del Circolo Nautico Portese del Presidente Francesco Tirelli è di tener fede allo spirito originale di inclusione della regata dove accanto alla competizione principale, si affianca una veleggiata dedicata ai velisti amatoriali e una sfida più audace, la «Trans Benaco per Due» del 23 Agosto, riservata a equipaggi composti da sole due persone.

La sosta notturna

Elemento distintivo è anche la sosta notturna in porto a Riva del Garda per un’esperienza di vera crociera, amicizia e convivialità con il preludio della serata musicale con dee-jay venerdì 25 per regatanti e aperta a tutta la cittadinanza presso il porto di Portese supportata dalla Polisportiva di San Felice del Benaco. Sotto il patronato di Regione Lombardia, la regata ha il patrocinio del Consiglio Regionale Lombardia, Provincia di Brescia,Comunità del Garda, Coni Lombardia e dai Comuni di Riva del Garda, Salò, San Felice del Benaco.