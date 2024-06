Vela, la bresciana «Magica» vince la terza tappa della Turbo Cup 2024

La Fraglia vela di Riva del Garda ha ospitato il 22 e il 23 giugno la terza tappa della «Turbo Cup 2024» della classe Ufo 22 che ha rischiato di non essere corsa visto la bufera a più di sessanta nodi della vigilia.

I diciotto team in gara sono scesi in acqua il primo giorno con vento ideale attorno ai 14 nodi e di direzione oscillante rendendo, non scontate le scelte tattiche.

Il racconto

Tra una planata e l’altra va subito in testa «Magica» del Circolo vela Gargnano condotta dai fratelli Larcher, Albini e Dall’Ora che chiudono la giornata dopo tre prove davanti a «Pura Vida» della Lega Navale Italiana (Pietro Parisi, Antonio Gandini, Carlo Zermini, Carlo Battistoli) e «Deghejo» dell’Acquafresca Sport Center (Alessandro Lotto, Flavio Campana, Duccio Colombi, Massimo Perini).

La pioggia incessante della domenica non ferma il comitato di regata, che dà il via a due prove con vento da nord sostenuto, rafficato e «bucato», mettendo a dura prova tutti i team, e in particolare i tattici.

La lotta è stata serrata tra «Pura Vida» e i giovani bresciani di «Magica», che alla fine hanno la meglio e dopo cinque prove totali corse in due giorni di regata salgono sul gradino più alto del podio. «Pura Vida» è seconda a un solo punto di distacco con «Deghejo» in terza piazza. La prima donna è la giovanissima e brava Tea Faoro su «Lulù», di poco fuori dal podio in quarta posizione.

Dopo questa vittoria, preceduta dal terzo posto nella tappa d’esordio di Sulzano e dal secondo di Torbole, i fratelli Fabio e Diego Larcher, Fabrizio Albini e Andrea Francesca Dall’Ora mettono il «turbo» e si presenteranno sulla linea di partenza del campionato italiano dal 12 al 14 luglio ad Acquafresca tra gli equipaggi più in forma del circuito «Turbo Cup 2024».

La classifica timoniere-armatore premia «Deghejo» davanti a «Lulù» (Tea Faoro, Laura Gualandris, Federica Perbellini, Michele Ferrari) e a «Speedy» del vice presidente e direttore sportivo del Circolo vela Gargnano Marco Schirato con Michele Schirato, Lorenzo Azzi e Paola Kirchmayr.

Il Circolo vela Gargnano ospiterà invece dal 28 al 30 Giugno il «Campionato italiano Open Protagonist 7.50» su delega della Federazione Italiana Vela e dell’Associazione Nazionale di Classe Glp.