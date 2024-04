A Sulzano «Puravida» si aggiudica il primo atto della Turbocup Ufo22

Un weekend caratterizzato da clima più invernale che primaverile ha dato lo start alla stagione sportiva dell’Associazione Nautica Sebina del presidente Alessandro Vitali e come da recente tradizione è la classe Ufo22 a scegliere per prima il campo di regata del Sebino per inaugurare il circuito «Turbocup 2024».

Quattro le prove totali portate a termine con un primo giorno di regata davvero spettacolare corso con un vento rafficato da nord tra i 15 e i 25 nodi, in calo da sud la domenica ma con un rientro alla base in condizioni temporalesche con il Guglielmo spruzzato di neve fresca a far da sfondo.

La regata è stata combattuta fino all’ultimo bordo tanto che il podio è racchiuso in una classifica cortissima tra sei e otto punti e alla fine della serie a spuntarla è «Puravida» (Gandini, Zermini, Parisi, Battistoli) della LNI Garda con «MC» (Barbi, Trimeloni, Dalfino) del Vela Club Campione in seconda posizione. «Magica» del Circolo Vela Gargnano con un bell’equipaggio proveniente dalle classi giovanili composto da Albini e i fratelli Larcher agguanta la terza posizione del podio.

Tra gli armatori-timonieri a vincere la prima tappa è Deghejo (Lotto, Colombi, Michelini) dell’Acquafresca Sport Center. Completano il podio Speedy (Schirato, Azzi, Kirkhmair) del Circolo Vela Gargnano e Turboden (Bertuzzi, Fracchia, Spagnoli, Biza) per la Fraglia Vela Desenzano. Il cammino della classe Ufo22 che si caratterizza per una flotta eterogenea con tanti giovani provenienti dalle classi giovanili e una forte componente femminile proseguirà a Torbole (11-12 Maggio), Riva del Garda (22-23 giugno).

Ufo 22 sulla linea di partenza alla Turbocup di Sulzano

La finale

Il gran finale della Turbocup sarà ad Acquafresca dal 12 al 14 luglio per il campionato italiano con l’assegnazione anche del trofeo permanente al miglior equipaggio sommando i risultati delle quattro tappe. L’European Championship si correrà a Portorose dal 13 al 15 settembre.

Per l’Associazione Nautica Sebina il primo stage della Turbocup ha dato l’occasione per rimettere in moto lo staff organizzatico in previsione di un lungo calendario di dieci regate.Tra gli eventi di punta il Campionato Italiano Classe A (14-16 giugno), il 60°Trofeo del Sebino tappa nazionale RsFeva (5-7 luglio), il Campionato Italiano Circoli Team Race O’Pen Skiff (14-15 settembre) e il Campionato Italiano Team Race U17 della Federazione Italiana Vela (18-20 ottobre).