Vela, Team France vince il Campionato del Mondo universitario: l’Italia è argento

Nonostante l’alta pressione che ha caratterizzato il meteo di questi giorni, alla Fraglia Vela di Desenzano si è chiuso con successo il Campionato del Mondo universitario di vela con regate dal 6 al 9 giugno. I 16 team in gara in rappresentanza di 14 nazioni sono stati divisi dal primo giorno in due flotte composte da otto Dolphin 81, progetto Santarelli e costruiti dallo storico cantiere bresciano Maxi Dolphin ora MD Techonolgies con sede ad Erbusco.

Subito in testa Canada 2 all’esordio della prima giornata che con tre primi ha fatto intendere d’aver preso confidenza da subito con il Dolphin e le condizioni tipiche del golfo di Desenzano.

A un solo punto Team France e poi in top five Australia, Italia 1 skipper Alessandro Archetti e Italia 2 skipper Alfonso Palumbo. Fase transitoria nel secondo giorno di prove dove il calo di vento ha concesso solo alla flotta A di portare a termine due prove mentre la B si è fermata a quota uno. Al comando provvisorio ancora Canada 2 su France e in terza Italia 2.

Un leggero Under alla fine del terzo giorno di regata ha permesso di stilare una prima classifica provvisoria di finale Gold che ha portato in testa Team France e a seguire Canada 2 che aveva dominato la prima fase di qualifica e Team Polonia in una classifica cortissima.

Le tre prove nell’ultimo giorno di regata con un bel Peler sugli 8-9 nodi hanno portato sul gradino più alto del podio Team France (skipper Ange Delerce, Julio Amodio, Julienne Bunel, Lou Anne Morin, Elis Chiappori, Silvester De Guili Morghen) che dopo cinque prove di finale sono i nuovi Campioni del Mondo Fisu 2024. Grande rimonta per Team Italy 2 di Alfonso Palumbo che si aggiudica un meritato argento a pari punti con Team Singapore. A completare la top five Canada 2 e Italy 1 skipper Alessandro Archetti a soli due punti dall’argento.

Premiazioni

Il Fisu World University Championship Sailing si è chiuso ufficialmente con la cerimonia di premiazione in piazza Archetti alla presenza del vicesindaco di Desenzano Stefano Medioli e dell’assessore allo Sport Pietro Avanzi, Agnes Ancic-Valkai, membro dell’executive commitee del Fisu e Stefano Loda, presidente della Fraglia Vela Desenzano che ha incassato i complimenti per la qualità dell’organizzazione da parte di atleti,accompagnatori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. «È stata una settimana impegnativa per il nostro staff e per gli insostituibili volontari: ci siamo confrontati con l’organizzazione di un grande evento internazionale e siamo molto soddisfatti. Ringrazio Fisu, Federazione Italiana Vela, Regione Lombardia, Comune di Desenzano e Visit Brescia con tutti gli sponsor per averci supportato» ha commentato Stefano Loda.

Per la Fiv soddisfatto anche il consigliere nazionale Domenico Foschini: «Il lavoro di squadra ha pagato la Fraglia ha vinto la sfida su tutti i fronti e gli ottimi risultati dei due team italiani che abbiamo supportato e selezionato nel corso della stagione sono a conferma del trend positivo del movimento velico italiano».