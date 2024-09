Vela, Giovanni Perani vince il «56° Trofeo Alta Velocità»

I monotipi Dolphin 81, Meteor e Orc si sono ingaggiati sulla linea di partenza il 21-22 settembre al «56° Trofeo Alta Velocità» e al «22° Trofeo Francesco Agello», a ricordo delle sue memorabili imprese. Pilota dell’Aviazione Militare, il 10 Aprile 1933 sul Lago di Garda si aggiudicò il primato mondiale assoluto di velocità sull’idrovolante Macchi-Castoldi MC72, e poco più di un anno dopo superò il suo stesso primato raggiungendo la media di 709.202 Km/h con lo stesso idrovolante ma con un motore più potente, un Fiat AS.6 da 3000 HP.

Nelle due giornate di regate su percorsi crociera-bastone il vento nel golfo di Desenzano è stato molto leggero sabato, e rinforzato fino a dodici nodi domenica.

I risultati

Nella classe dei Dolphin 81 ha primeggiato «Insolente» di Giovanni Perani della Fraglia Desenzano, vincitore sia del Trofeo Alta Velocità che del Trofeo Agello. «Achab» di Luca Nassini per i colori del Circolo Vela Gargnano è secondo, mentre «Baraimbo» con Giovanni Pizzati al timone è terzo. A seguire quarto Pier Omboni su «Stenella» e quinto «Twister» con Mattia Polettini.

Nei Meteor primo posto in classifica per Stefania Mazzon della Canottieri Salò, seguita da Pier Acquaviva e Damiano Simonelli, entrambi della Fraglia Desenzano. Nelle classifiche «ORC Overall» e «ORC M» il primo posto è per Federico Valle su «Violetta», primo nell’«ORC R» è Bruno Fezzardi al timone di «Lalissa», sempre di Fraglia Desenzano, mentre è Luca Bezzan su «Antigraffio» della Fraglia Vela Peschiera ad aggiudicarsi il Trofeo Tito Malaguti messo in palio dall’Associazione Marinai d’Italia. La regata è stata organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano sotto l’egida della FIV con la collaborazione dello Yacht Club Parma, del Club Nautico Diavoli Rossi, del Velaclub Desenzano e dell’Associazione Marinai d’Italia.

Prossimi appuntamenti

Sedici squadre sono attese dal 27 al 29 settembre a Campione Univela per l’Optimist Team Race Trofeo Claudio, dedicato alla memoria del grande allenatore Claudio Brighenti, scomparso nel 2022.

La manifestazione e la tipologia di regata hanno come obiettivo quello di promuovere lo spirito di gruppo, la collaborazione e il fair play tra i giovani atleti. Tra le squadre partecipanti spiccano l’Italy Worlds Team e quelle di Croazia, Slovenia, Mandello del Lario, Circolo Velico Ravennate, Società Canottieri Garda Salò, Fraglia Vela Riva e Desenzano.