Ufo 22 a Nassini negli armatori-timonieri, bronzo ai fratelli Larcher

Dopo i campionati italiani dei Dolphin 81 e dei Protagonist 7.50 disputati al Circolo Vela Gargnano, è toccato all’Acquafresca Sport Center sulla sponda veronese accogliere i ventuno Ufo 22 per l’ultimo atto della Turbo Cup e assegnare anche il titolo italiano 2024.

Nei tre giorni di regata dal 12 al 14 luglio si sono disputate 8 prove prevalentemente nel Pelèr spesso teso, con una parentesi di leggera «Ora» il sabato pomeriggio.

In queste condizioni di instabilità è stato premiato il team di KetaKunà (Cavallini, Cavallini, Docali, Milan) che ha preceduto Pura Vida (Parisi, Gandini, Berardi, Battistoli). Conquistano il bronzo i bresciani del Circolo Vela Gargnano di Magica dei fratelli Larcher con Andrea Francesca Dall’Ora e Fabrizio Albini che hanno dimostrato ancora una volta di trovarsi a loro agio sui monotipi.

Tra i timonieri armatori si impone Luca Nassini del Circolo Vela Gargnano davanti a Arancia Malaspina e a Paolo Bertuzzi dell’Associazione Nautica Sebina. La classifica generale della Turbo Cup 2024 dopo quattro tappe (Sulzano, Torbole, Riva, Acquafresca) premia PuraVida per il secondo anno consecutivo, poi Magica e MC (Barbi, Trimeloni, Rossi, Dalfino) mentre tra gli armatori-timonieri sale sul gradino più alto del podio Deghejo (Lotto-Campana). Argento per Speedy di Marco Schirato del Circolo Vela Gargnano e bronzo a Lulù della brava e velocissima Thea Faoro.

A Campione del Garda per l’organizzazione di Univela Sailing dal 16 al 26 luglio lo spettacolo è tutto per la grande e colorata famiglia degli Hobie Cat che disputeranno l’Europeo del Cinquantesimo. Più di 300 gli atleti in regata, 5 i titoli in palio dai piccoli Dragoon, agli Hobie Cat 14 e 16. Le regate si svolgeranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, con il contributo della Regione Lombardia e la collaborazione dell’European Hobie Class Association.

Poco più a nord in territorio trentino e veronese sono iniziate anche le regate del Youth Sailing World Championship. In acqua 418 velisti da 70 nazioni si contenderanno non solo i titoli di specialità ma anche l’ambito Nations Trophy alla migliore squadra nazionale.

Appuntamento per gli amanti della vela a Casa-Italia FIV a Riva del Garda fino a venerdì 19 luglio per la Closing Ceremony.