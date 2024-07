A Fabio Larcher al timone di Bessi Bis il Campionato Italiano Protagonist 7.50

Dopo tre giorni di regate, sei prove totali e uno scarto la classe Protagonist 7.50 ha archiviato domenica al Circolo Vela Gargnano il Campionato Italiano 2024 organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

A caratterizzare tutte le prove le difficili condizioni meteo che hanno condizionato un po’ tutti gli eventi velici della stagione in corso sui nostri laghi.

Il vento spesso capriccioso, incostante in intensità e direzione non ha risparmiato nemmeno la classe Protagonist che si è presentata con ben 22 team sulla linea di partenza e numeri di soddisfazione per l'associazione di classe presieduta da Mariavittoria Moglia.

Indomito l’impegno del comitato di regata e del comitato organizzatore che hanno comunque garantito il regolare svolgimento della manifestazione e, dopo le tre prove mattiniere dell’ultima giornata con un leggero vento da sud, ha permesso di cristalizzare il podio e assegnare il titolo di campione italiano di classe.

Protagonist di poppa in regata a Gargnano - © www.giornaledibrescia.it

I premiati

L’equipaggio della Canottieri Garda Salò sale sul gradino più alto con Fabio Larcher al timone di Bessi Bis, in team l’armatore Giuliano Montegiove, Diego Larcher e Nico Franz Iorio. Per i giovanissimi Fabio e Diego Larcher una bella riconferma di valore dopo la vittoria anche alla Turbocup Ufo 22 di Riva del Garda nel week end precedente. Dopo sei prove serrate e a soli due punti da Bessi Bis l’argento è per El Moro, armo della Fraglia Vela Desenzano timonato da Enrico Sinibaldi coadiuvato dall’armatore Luca Pavoni, Marco Cristofani e Alessandro Giacomini. Bronzo per Lorenza Mariani della Canottieri Garda Salò su Casper che è anche la prima femminile in equipaggio con l’armatore Cesare Di Mezza, Marco Pedroni, Andrea Pelucco, Michele Minelli.

In quarta posizione Stefano Menoni su Folegandros (Alessandro e Massimiliano Ronchini, Stefano Caramia) e chiude la top five Mauro Pietro Spagnoli al timone di General Lee (Patrizia Anele, Maurizio Andreis, Herbert Franzoni).

La classifica dei timonieri-armatori premia Andrea Taddei su Whisper mentre Luca Brighenti su Nexis2 è secondo precedendo Yerba di Andrea Barzaghi terzo.

Verso settembre

Conclusa la prima fase di eventi al Circolo Vela Gargnano si lavora già alla 74esima Centomiglia in programma dal 6 settembre con la 100 Junior, a seguire il settimo il Trofeo Conte Bettoni e il Gorla domenica 8 settembre.