Marta Pisoni, grande gioia nelle acque del Garda: bronzo europeo con l’Italia

Il bronzo dell’Italia al Campionato europeo Optimist a squadre porta anche il nome della bresciana Marta Pisoni, classe 2012, tesserata per la Canottieri Garda Salò. La formazione italiana, composta anche da Annalie Meoni (Fv Malcesine), Matteo Faraoni e Filippo Nardocci (Lni Ostia), ha meritato il podio dopo quattro giornate di prove, dal 14 al 17 ottobre, organizzate da Univela a Campione del Garda. La Spagna si è aggiudicata il titolo, superando in finale la Turchia, medaglia d’argento. Per i giovani azzurri la corsa al primo posto si è fermata in semifinale proprio contro gli spagnoli, ma la squadra ha saputo reagire nella sfida contro la Polonia per il terzo posto, ritrovando compattezza e determinazione nel momento decisivo dopo la delusione della semifinale e imponendosi in entrambi i match.
Lavoro collettivo
L’Optimist è la deriva in singolo riservata ai ragazzi fino ai 15 anni e la classe in questo campionato ha riunito 16 nazionali, in un format nel quale il risultato nasce dal lavoro collettivo. La formula del team race si distingue infatti dalle regate tradizionali perché il risultato non dipende dalla prestazione di un singolo atleta, ma dall’esito combinato delle prove dei componenti della squadra. I timonieri regatano contemporaneamente e ogni confronto richiede scelte tattiche rapide, comunicazione efficace e una buona conoscenza del regolamento. Le prove brevi e ravvicinate rendono ogni match particolarmente intenso.
«È stato un onore - commenta Marta Pisoni - rappresentare l’Italia in questo campionato e un’esperienza bellissima confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa. Il team è rimasto unito e la sfida più difficile è stata quella di trovare il modo di capirsi e di non scoraggiarsi quando una prova andava male, cercando invece di pensare sempre in positivo. Ho imparato molto da Michele Ricci e Marcello Meringolo, i tecnici che ci hanno seguito in questi giorni, ma sono grata soprattutto al mio allenatore, alla mia squadra, alla società e ai miei genitori che mi sostengono».
Bresciani protagonisti
Il podio europeo di Marta Pisoni si aggiunge al quarto posto conquistato dall’Italia al Mondiale a squadre in Marocco dello scorso giugno, quando nella formazione azzurra era presente Luca Bonizzoni, altro velista del circolo salodiano. La Canottieri Garda Salò ha così visto due propri atleti, allenati dal tecnico Marco Baruzzi, qualificarsi ed essere protagonisti a due dei più importanti appuntamenti internazionali giovanili di questa stagione.
Negli stessi giorni del Campionato europeo Optimist, a Malcesine si è disputato il primo Campionato italiano delle classi Foil. Nella classe Waszp (derive monoposto dotate di foil che permettono allo scafo di sollevarsi dall’acqua e navigare a velocità elevate) sono saliti sul podio nella categoria Under 17 due bresciani tesserati per l’An Sebina: Edoardo Savoldini al secondo ed Edoardo Oscar al terzo posto.