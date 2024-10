La Children wind cup è stata annullata, ancora una volta

La festa in acqua con tanto di gita in barca doveva essere oggi, dopo essere già stata rimandata. Ma il meteo ha detto ancora una volta no. L’appuntamento era al porto di Bogliaco di Gargnano con la Cildren wind cup, giunta alla dicottesima edizione, festeggiata alla grande a metà settembre. Mancava solo l’uscita in barca per l’iniziativa dell'Abe (Associazione bambino emopatico) per bambini e ragazzi ospiti del reparto oncologico del Civile di Brescia.

«Condizioni meteo avverse hanno indotto a rinunciare. A rinviare alla primavera» afferma l'ex presidente del circolo vela Gargnano Lorenzo Tonini oggi presidente dell'Abe. «La barca Circe era pronta per portare in gita 80 ragazzi. Bisogerà attendere caldo, sole e meno vento» afferma. «Da parte nostra un arrivederci, vi aspettimo a Gargnano».

Contrariato anche l'attuale presidente del circolo vela Gargnano Francesco Capuccini.«Tutto era pronto. Peccato per il maltempo. La festa è solo rinviata. Il lago con la sua bellezza vi attende».