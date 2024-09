A Bogliaco la 18esima edizione della Children Wind Cup

La Children Wind Cup diventa maggiorenne. Sono infatti 18 le edizioni della manifestazione che si tiene nella piazza di Bogliaco di Gargnano, organizzata dall'Abe, l'Associazione bambino emopatico di Brescia, in collaborazione con il Circolo Vela Gargnano presieduto da Francesco Capuccini. Presidente dell'Abe è l'avvocato Lorenzo Tonini, fino a poche settimane fa presidente del Circolo. Un matrimonio, quello tra Abe e Circolo Vela Gargnano, che si è consolidato negli anni.

Una giornata di festa sino alle 17 per bambini e ragazzi in cura che potranno cimentarsi in varie discipline e giochi, musica e spettacoli e uscire anche in barca per una breve escursione.

In piazza bancarelle, stand e mezzi delle forze dell'ordine sui quali bambini e ragazzi in cura potranno salire. Sono un centinaio i ragazzi attesi a Bogliaco.