Centomiglia: Qfx vince il primo round come lo scorso anno

È Qfx ad aggiudicarsi, come lo scorso anno, la Line of Honour della prima giornata della 76ª Centomiglia Internazionale del Garda, organizzata dal Circolo Vela Gargnano, su delega FIV.
La regata
L’imbarcazione di Thomas Jundt, battente bandiera svizzera, ha conquistato il Trofeo Gargnano come prima arrivata in tempo reale. La partenza dal Porto Vecchio di Bogliaco è stata puntuale alle 8.30, con un leggero vento da nord che, poco dopo il passaggio della boa di disimpegno a Gargnano, ha ruotato da sud. Una condizione durata poco, prima di un ritorno da nord con maggiore pressione, che ha permesso alla flotta di distendersi e offrire uno scenario emozionante nella lunga discesa verso Desenzano.
La cronaca
Fin da subito la regata si è trasformata in un combattuto duello tra Grifo, con Massimo Perini al timone, e Qfx. Grifo ha preso inizialmente il comando, ma lungo il percorso verso sud è stato raggiunto e superato dagli svizzeri. Il calo del vento ha però permesso a Grifo di tornare davanti e di girare per primo la boa di Desenzano, dove numerose imbarcazioni attendevano lo spettacolo delle Frecce Tricolori.
Nella risalita le due imbarcazioni sono rimaste a poche centinaia di metri l’una dall’altra. Il Peler si è mantenuto fino alla cosiddetta Casa degli Spiriti, tra Toscolano e Gargnano, ma nell’ultimo tratto l’aria è girata, costringendo il grosso della flotta a combattere con un’Ora altalenante. Nel finale Qfx ha ripreso il comando e, al termine di un vero e proprio match race, è arrivato a Bogliaco alle 13.28.45, mentre Grifo alle 13.32.58.
I commenti
«Domani (oggi ndr.) è previsto molto vento e la nostra è una barca da vento leggero. Ci giocheremo la carta dei foil - commenta l’armatore di Qfx -. Con 15 nodi di vento, possiamo volare. E quando voliamo di bolina siamo più veloci dei Libera. Sarà divertente». La presenza di Grifo al Trofeo Gorla pare però compromessa a causa di una rottura.
Le altre classifiche
La classifica ORC vede in testa l’Ultimate 30 Bandalarga di Piero Refraschini, terza in tempo reale, seguita dal Melges32 Fremito d’Aria di Dario Levi e dall’Ufo 22 di Tea Faoro, prima nei Double Handed. Il Meteor di Daniele Balzelli è primo nell’ORC Classic con Alisea 2.0. Tra i 23 Dolphin ha avuto la meglio Jocker di Umberto Grumelli (FVDesenzano), a seguire Whisper di Andrea Taddei (SCGSalò) e Baraimbo di Razzi-Imperadori con Fabio Larcher al timone (SCGSalò).
Assterisco con il timoniere di casa Pierluigi Omboni ha vinto tra gli Asso99, davanti a Leonasso di Wolfgang Palm e Royal Rolly di Heinrich von Bayern. Nei Protagonist 7.50 Aquilotto di Paolo di Lecce (Desenzano) è al primo posto, seguito da Gattone di Massimiliano Docali (Brenzone)e Avec Plaisir di Pietro Bembo (Riva). I giochi sono ancora aperti. Tutto si deciderà oggi con il Gorla.