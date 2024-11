Alla Fraglia Vela Desenzano un 33esimo Cimento Invernale da record

È stato un fine settimana di grandi emozioni alla Fraglia Vela Desenzano che ha ricordato sabato il centenario della nascita del socio e progettista Ettore Santarelli con la presentazione molto partecipata del libro a lui dedicato a opera di Pietro Vantini e domenica con la prima tappa del 33esimo Cimento Invernale che ha schierato sulla linea di partenza un numero record di 74 imbarcazioni.

La gara

L’unica prova di giornata corsa in 5 nodi di vento vede primeggiare tra i 22 Dolphin 81 «Insolente» di Giovanni Perani inseguito da «Baraimbo» di Razzi-Imperadori, entrambi armi del circolo organizzatore, mentre la Canottieri Garda Salò piazza «Whisper» di Taddei in terza posizione.

Negli Asso99 primeggia «LeonAsso» timonato da Albino Fravezzi della Go Sail Cn Brenzone davanti al team Scuola Vela Fraglia Desenzano su «Sorpasso» con al timone Steven Borzani. Francesco Conatti con «Kiss my Asso» della Go Sail è in terza posizione.

Dario Mesini del Circolo Vela Mestre su «Bloody Mary» guida la classifica nei Meteor precedendo due team della Fraglia Vela Desenzano rispettivamente «Miseria Nera» di Pier Antonio Acuquaviva e «Synergos» di Damiano Simonelli.

Del Circolo Vela Gargnano le prime due piazze nell’Orc: «Spirito Libero» di Claudio Bazzoli e «Surprendimi» di Michele Rossi mentre «Gattamelata» di Ludovico Zugni Tauro della Lega Navale Garda è provvisoriamente terzo.

Il trofeo Santarelli

L’ambito trofeo perpetuo Ettore Santarelli è stato assegnato per la classe Dolphin 81 a Giovanni Perani su «Insolente» e per la classe Asso99 a Albino Fravezzi su «LeonAsso».

La seconda tappa del Cimento Invernale che vede la collaborazione anche del Vela Club Desenzano e Nauticlub Moniga è in calendario il primo dicembre.

Prima tappa anche per l’Autunno Inverno Salodiano della Società Canottieri Garda Salò che provvisoriamente dopo tre prove vede in testa nei Protagonist «El Moro», timonato da Enrico Sinibaldi, seguito da «General Lee» con alla barra Mauro Pietro Spagnoli e da Lorenza Mariani su «Casper».

È «Wanderfun» del timoniere-armatore Alberto Azzi a guidare la classifica nei Fun davanti a «Banana Joe» di Andrea Cremonesi e «Funny Frog» di Paolo Tagliani.

All’ANS di Sulzano guida l’invernale del Sebino dopo due tappe e sei prove negli Ufo22 Alessandro Vitali su «Jack Sparrow», Pierluigi Puthod nei Dingy 12’ e l’Asso99 «Old Simo» in Orc.