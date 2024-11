Ettore Santarelli, il ricordo alla Fraglia Vela di Desenzano

La Fraglia Vela di Desenzano ha celebrato il centenario di Ettore Santarelli, uno dei più influenti progettisti e costruttori di barche a vela, noto per aver creato alcune delle imbarcazioni più iconiche del panorama velico internazionale.

Chi era Ettore Santarelli

Sabato 16 novembre il sodalizio guidato da Stefano Loda ha onorato la memoria di Santarelli, figura che ha lasciato un segno profondo nelle acque del Garda e oltre. Nato a Ravenna e trasferitosi sul Garda per dedicarsi completamente alla progettazione e costruzione di barche, Santarelli ha dato vita a modelli leggendari come l’Asso 99, il Dolphin 81, lo Strale, il Joker, il Cristina e molte altre imbarcazioni che hanno fatto storia.

Il Raffella cabinato a vela progettato da Santarelli

La sua passione per la vela e la progettazione iniziò a Ravenna, dove lavorava come dipendente del Genio civile, ma ben presto la sua abilità nel confezionare vele e progettare imbarcazioni lo portò a dedicarsi completamente alla nautica. Stabilitosi a Gardone Riviera nel 1957, Santarelli fondò il proprio cantiere nel 1962 a Desenzano, per poi trasferirlo in seguito a Manerba e infine a Sirmione, dove nel corso degli anni disegnò e costruì prototipi innovativi che solcarono le acque di tutta Europa.

Il libro e il video storico

Per l’occasione è stato anche presentato il libro di Piero Vantini, «Ettore Santarelli, sognatore di barche», con l’intervento di Cristina Santarelli, figlia del progettista. Il giornalista Giulio Guazzini, volto noto della vela sulla Rai, ha moderato l’incontro, arricchito dalla proiezione di un video storico di Angelo Modina.

Le immagini hanno raccontato le imprese di Santarelli, come la vittoria dell’Asso 99 alla Centomiglia del 1996, uno dei momenti di massimo splendore per questa imbarcazione che ancora oggi affascina i velisti e conta numerosi esemplari attivi in competizioni europee.