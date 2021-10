Torna il Brescia con rugby, volley, basket in primo piano

Il Brescia, la FeralpiSalò, la serie D spalmata nel fine settimana. E poi la Germani, la Brixia, l’Agribertocchi Orzinuovi solo per citare le squadre di serie A di basket. Senza dimenticare poi rugby e pallavolo, pronte ad aumentare la loro potenza di fuoco con tutte le categorie al via.

Fine settimana ricchissimo di sport per gli appassionati bresciani, che possono spaziare tra diverse discipline.

Si parte con un sabato già corposo e con il ritorno in campo del Brescia in serie B dopo la sosta per le nazionali. La formazione di Inzaghi sarà impegnata alle 16.15 a Perugia, con la voglia di riscattare il ko interno di due settimane fa contro il Como. Radiocronaca diretta sulle frequenze di radio Bresciasette, cronaca testuale su questo sito, dove avrà spazio anche il post partita.

In serie D, che anticipa alcuni match visto il turno infrasettimanale della prossima settimana, in campo Franciacorta sul terreno della Real Calepina e Desenzano Calvina, attesa dallo scontro al vertice con il San Giuliano City Nova. Fischio d’inizio alle 15, mentre il Breno alla stessa ora domenica ospiterà il Crema.

Tornando a sabato, ma alle 17, il Transvecta Calvisano cercherà di mettersi alle spalle il ko interno contro Rovigo in un altro match clou nel Top10 di rugby, stavolta col Valorugby Reggio Emilia. Si gioca a Parma, di seguito al match delle Zebre.

In serata riflettori sul basket e sul volley: in A2 femminile la Rmb Brixia rende visita all’Alpobasket, e sempre alle 20.30 in B femminile atteso derby tra Pontevico e Brescia. In campo anche le formazioni di serie C Gold e Silver.

Ma come detto è un sabato sera anche di pallavolo: in A2 femminile la Banca Valsabbina sarà impegnata dalle 20.30 a Busto Arsizio (diretta su Teletutto2, canale 87 del digitale terrestre), mentre parte anche la serie B. In campo nel maschile Cazzago e Valtrompia, Bedizzole nel femminile, la Promoball in B2, che osserva il turno di riposo proprio all’esordio. Tutte in trasferta le altre tre formazioni bresciane.

Domenica, per il calcio, oltre agli impegni dall’Eccellenza alla Terza categoria, occhi puntati in serie C sulla FeralpiSalò che ospita alle 17.30 al Turina il Legnago (cronaca testuale su questo sito).



Nel basket partita verità per la Germani Pallacanestro Brescia: sempre alle 17.30 al PalaLeonessa arriva la GeVi Napoli, con il quintetto di Magro ancora a zero punti dopo tre gare di serie A e a cui serve quindi una vittoria. Anche in questo caso radiocronaca della sfida su radio Bresciasette e cronaca testuale delle azioni su questo sito.

In serie A2 l’Agribertocchi Orzinuovi ospita Monferrato, mentre in serie B Lumezzane se la deve vedere in casa con Bergamo.

C'è poi il rugby che vede al via i campionati di serie A, B e C. Nel torneo maggiore impegno casalingo per Promotica Centurioni contro il Cus Genova, mentre in serie B solo il Franciacorta gioca davanti al proprio pubblico, con Rovato e Brescia in trasferta.

Infine la serie A2 maschile di volley: trasferta nel Trevigiano per la Consoli McDonald's Brescia che alle 18 affronta Motta di Livenza.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it