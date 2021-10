Serie C, la FeralpiSalò batte la Pro Vercelli 2-0

Al termine di una gara giocata con grande attenzione e senza rischiare alcunché (l'unico tiro pericoloso per Liverani è arrivato al 45' della ripresa), la FeralpiSalò espugna, 2-0, il campo della Pro Vercelli.

Di Spagnoli il gol al 19' del primo tempo, con la complicità del portiere di casa Tintori, di Luppi il raddoppio nel secondo tempo, con un tiro dal centro dell'area sfruttando un tiro impreciso di Corrado.

La FeralpiSalò è però perfetta a centrocampo, dove non concede nulla ai bianchi di Scienza, i quali innervositi chiudono il lungo recupero (otto minuti, a causa dell'infortunio ad un assistente) in nove per la doppia espulsione di Awua e Bruzzaniti.

