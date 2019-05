Se la passione per il Brescia si fa rap e entra in classe

«Penso più veloce per capire se domani Donnarumma segnerà». E di pensare veloce i ragazzi della Prima E della scuola media di Pezzaze sono capaci eccome. Così come sono bravi a rappare.

Sono loro i protagonisti di un video arrivato nei giorni scorsi in redazione, nel quale celebrano la promozione della loro squadra del cuore, il Brescia Calcio, interpretando una cover di «Soldi» di Mahmood, da loro riscritta per l'occasione. Con il supporto dei loro professori, i giovani tifosi si sono cimentati nella stesura del testo, per poi cantarlo in classe a favore di telecamera.

Come nel brano originale, il ritornello entra subito in testa e non esce più. Chissà se anche la Curva Nord vorrà cantarla in uno dei suoi cori al Rigamonti, a Gigi Dag piacendo.



Ecco il testo completo:

Qui al Rigamonti fa molto caldo

ma stai tranquillo arriverà anche Ronaldo

il Brescia incontrerà i cannonieri in serie A

Piatek, Quagliarella e molto altro



Bevon champagne alla vittoria

alla tv danno il Brescia

per la Lazio oggi sarà dura



Dicono Brescia in A, Brescia in A, Brescia in A

Adesso siamo in A, in A, in A

Penso più veloce per capire se domani Donnarumma segnerà

so già che il cannoniere della serie B sarà anche quello della A

è difficile in questo stadio tener la maglia nell'armadio

l'ho capito in un secondo

che io tifo te



Io tifo solo Brescia, Brescia

