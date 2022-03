Transvecta oggi a Padova in cerca di convinzione nei propri mezzi

Transvecta a Padova per mettere un tarlo nelle certezze della capolista. Il Calvisano affronta stasera il Petrarca al Plebiscito (ore 20.40, diretta Rai Sport) con l’obiettivo di misurare le proprie chance al cospetto della formazione tuttora favorita per lo scudetto. Il Petrarca è primo in classifica con 17 punti di vantaggio sulla seconda (Valorugby, una partita in meno), e 19 sulla terza, Rovigo (idem). Salvo clamorose e impensabili sorprese, quindi, i padovani si aggiudicheranno la regular season che, quest’anno, non porta più in dote il premio di giocare in casa la finale, in programma a Parma, in campo neutro.

Punteggio

Il Calvisano invece è sesto a un punto dalle due squadre che lo precedono, le Fiamme Oro e il Colorno. I poliziotti hanno una partita da recuperare, i gialloneri tre, il Colorno non ha crediti con il calendario. Ciò significa che il Transvecta è potenzialmente al terzo posto, anche se i recuperi sono tutti da giocare. Il primo sarà proprio con le Fiamme Oro Roma, l’ultimo week end di marzo. Poi toccherà a Mogliano e Rovigo. Quanti punti si possono ipotizzare nelle tre partite? Capitolini, Rovigo e Mogliano, tra campionato e Coppa Italia, il Calvisano le ha già battute almeno una volta. Pertanto Guidi punta al bottino pieno. Tuttavia che anche dieci punti potrebbero essere un traguardo tutt’altro che da disprezzare. Perché oltre al match di stasera, per completare la stagione regolare, mancano tre soli incontri: due (Lazio e Lyons) il Transvecta li affronterà in casa, il terzo, in trasferta, è il derby col Viadana, che alla classifica ha poco da reclamare. Questa lunga premessa per dire che i punti della sfida odierna con il Petrarca, per il Calvisano, in teoria, non sono essenziali.

L'importanza di una bella prova

Più importante sarà una prova gagliarda in vista di un’eventuale ripetizione dello scontro ai play off. L’anno scorso i gialloneri furono gli unici a vincere a Padova nella regular season, mentre in questa stagione, all’andata al San Michele, due mete nel primo quarto d’ora misero la partita in discesa per i veneti. Aggredire gli avversari subito è dunque la parola d’ordine per il Transvecta questa sera. Alla squadra di Guidi mancano Albanese-Ginammi (Nazionale), Lewis (problema a una mano) e Mazza (infortunio muscolare). Tre assenze pesanti che rendono la coperta corta, anche se in panchina si rivede Peruzzo, per la prima volta nel 2022. Anche il Petrarca è formazione rimaneggiata senza l’estremo Lyle, l’australiano Fou, Galetto e l’ex Casolari. In palio una posta psicologica da spendere in futuro.

Le formazioni. Petrarca Padova: Esposito; Schiabel, Sgarbi, Broggin, Scagnolari; Faiva, Tebaldi; Trotta, Catelan, Goldin; Ghigo, Panozzo; Pavesi, Carnio, Borean. (Spagnolo, Mancini-Parri, Hasa, Michieletto, Manni, Ruiz, Panunzi, Citton. Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Garrido-Panceyra, Ragusi; Hugo, Consoli; Vunisa, Izekor, Grenon; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Luccardi, Brugnara. (Morelli, Gavrilita, Leso, Zanetti, Bernasconi, Maurizi, Susio, Peruzzo). Arbitro: Bottino (Cosenza).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it