Rugby, il Calvisano piega il Settimo Torino e vola ai play off

Missione compiuta. Il Calvisano batte il Settimo Torino 41-20, si aggiudica i cinque punti in palio e, complice la sconfitta del Verona a Parabiago, 14-0, conquista l’aritmetica certezza di accedere ai play off per la promozione in Elite.

La partita dei gialloneri di domenica prossima al Payanini Center e quella del Cus Torino (ieri vittorioso a Livorno 44-15) contro il Parabiago serviranno solo a stabilire il secondo e il terzo posto della classifica e, di conseguenza, chi tra Tiesse Robot e gli universitari torinesi, il 24 maggio (sì, non è un refuso, la data designata è proprio il 24 maggio) disputerà la semifinale in casa. Dall’altra parte del tabellone, il Parabiago se la vedrà con la vincente delle sfide incrociate fra le prime dei gironi di A2.

Inizio deciso

Jacques Anquetil, grande campione del ciclismo anni Sessanta, diceva che le cronometro si vincono partendo forte e arrivando fortissimo. Al Calvisano è bastata una partenza sprint, quattro mete in venti minuti, cui ha fatto seguito una lunga fase sonnolenta che tuttavia non ha mai messo in discussione il risultato. Anche se a metà della ripresa, sul 31-20, non si poteva non constatare che, con un calciatore più preciso, il Torino, che non aveva trasformato nemmeno una delle proprie quattro mete, sarebbe stato a distanza di soli tre punti. Rendendo l’ultimo quarto di gara decisamente più elettrizzante.

Ma tutto è bene quel che finisce bene, la formazione di casa negli ultimi minuti è tornata ad alzare la voce, ha mancato una meta fatta con Bronzini che, in tuffo, ha depositato, forse, la palla sulla linea laterale, o almeno così ha visto l’assistente, sollevando la bandierina, ha messo al sicuro il punteggio con una punizione di Bruniera e, infine, ha marcato ancora con Bronzini, alla fine di un lungo attacco giallonero.

Due velocità

Match dal doppio volto, quindi. Due mete di uno scatenato Damien Mori, la seconda spettacolare (off load di Bini dopo calcio a tagliare il campo di Bronzini) avevano portato il Calvisano avanti 14-0, già dopo dieci minuti di gara. Poi un turnover conquistato da Pasquali nei 22 avversari creava la base per la prima meta di Noselli con la maglia della Tiesse Robot.

Infine, erano trascorsi sì e no venti minuti, Mori – in giornata di grazia –, catturava nella sua metà campo un pallone calciato dai giocatori del Torino e si lanciava in una galoppata alla fine della quale serviva a Bronzini l’assist per la meta del bonus. Alla mezzora, dopo la marcatura in spinta di Reina, giunta alla prima vera azione di attacco della formazione ospite, alla festa si univa anche Bozzoni, quarta meta in quattro partite.

A quel punto, si può capire, i ragazzi di Zappalorto e Dal Maso si sono messi in modalità «sleep». Il Settimo Torino di Ciccio De Carli ha dimostrato di poter anche dire la propria, ha segnato una meta troppo facile con Canziani e, nella ripresa, ha marcato due volte con il mediano di mischia Russo, prima che il Calvisano si riprendesse dal torpore, giusto in tempo per festeggiare la conquista dei play off. Dei quali ci sarà ampio tempo per parlare.