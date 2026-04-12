Rugby, serie B: il Rovato s’incarta, il Brixia crede nei play off

Il Rovato cade nello scontro diretto contro la corazzata Bergamo (21-36) e, a una giornata dal termine, vede complicarsi seriamente la corsa ai play off. Una doccia fredda per il Condor, protagonista di un campionato di serie B di altissimo livello ma in flessione nel momento decisivo: pesano le ultime due sconfitte contro due delle formazioni più quotate – Bologna e Bergamo –, che hanno fatto scivolare i franciacortini al quarto posto e a 7 punti dalla vetta. Le speranze ora sono appese a un filo.

Continua invece a vincere e a crederci il Brixia, che domina il derby bresciano contro la Bassa Bresciana imponendosi con un netto 67-19. Un successo che porta la formazione di Palazzani al terzo posto in classifica, con una gara ancora da recuperare. Proprio i biancoblù potrebbero diventare decisivi nella corsa play off, anche per le sorti del Rovato. Vincendo entrambe le gare avrebbero i play off assicurati.

Sorride anche il Fiumicello, che nell’anticipo delle 12.30 batte 23-15 il Parma e conquista la terza vittoria stagionale.

Rovato-Bergamo 21-36

Al Pagani lo scontro diretto premia il Bergamo, che si impone 36-21 e infligge al Rovato una sconfitta pesante in chiave play off. L’avvio è favorevole agli ospiti, che costruiscono il vantaggio e sfruttano tre situazioni decisive: due errori di placcaggio e un intercetto che permettono al Bergamo di trovare altrettante mete e di prendere subito il controllo del match. Il Rovato fatica a contenere la pressione avversaria, soprattutto nelle fasi statiche, e va al riposo sotto nel punteggio. Nella ripresa il copione resta simile, con Bergamo che continua a gestire l’inerzia e ad allungare fino al massimo vantaggio. Nel finale arriva la reazione d’orgoglio del Rovato, che trova tre mete con Brunelli e Sardo per il 21-36 finale che non lenisce però il forte rammarico in casa dei rossoblù.

Al termine della gara coach Pierangelo Ceretti riconosce i meriti degli avversari e guarda già avanti: «Ha vinto la squadra migliore in campo. Ci hanno messo pressione in tutte le fasi del gioco, in touche e in mischia, e non ci hanno fatto respirare. Complimenti a loro. Noi abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso, con venti punti in più. Ce la siamo giocata fino alla fine e abbiamo fatto un ottimo campionato. Adesso dobbiamo continuare a migliorare per fare quel salto che può portarci al cambio di categoria».

Nonostante la matematica non condanni ancora il Rovato, le parole del tecnico guardano già oltre, a un percorso di crescita che possa trasformare quanto costruito in questa stagione nel salto definitivo.

Brixia-Bassa Bresciana 67-19+

Derby a senso unico all’Invernici, con il Brixia che si impone 67-19 sulla Bassa Bresciana e indirizza la gara già nel primo tempo. I biancoblù partono fortissimo e fanno subito valere fisicità e qualità individuali. Costantino apre le marcature, il Brixia prende il controllo del match e colpisce con continuità grazie a Baccolo, Bacchetti e Villa, costruendo un vantaggio ampio già prima dell’intervallo. La Bassa prova a restare in partita soprattutto nelle fasi statiche, tuttavia fatica a contenere l’impatto fisico e la profondità degli avversari. Nel secondo tempo il ritmo si abbassa e la Bassa Bresciana trova più spazio. Arrivano le mete di Cirimbelli e Saottini, a cui si aggiunge quella di Bolentini allo scadere. Il Brixia però gestisce senza difficoltà, forte del margine costruito nella prima frazione, e chiude con autorità sul 67-19.

La soddisfazione in casa Brixia - © www.giornaledibrescia.it

Fiumicello-Parma 23-15

Il Fiumicello centra la terza vittoria stagionale e supera il Parma 23-15 con una gara solida, giocata con ordine e grande concretezza. I neroverdi partono bene e sbloccano subito il punteggio con la meta di Beretta, seguita dal piazzato di Jazi. Il Parma reagisce e resta in partita con le marcature di Scrimieri e Ofori, ma il Fiumicello tiene il controllo grazie alla meta di Bontempi, trasformata da Jazi, che vale il vantaggio all’intervallo. Nella ripresa la squadra di casa gestisce con attenzione. Jazi allunga dalla piazzola, poi è ancora Bontempi a trovare la via della meta, firmando il break decisivo. Il Parma prova a riaprire la gara nel finale, ma la difesa bresciana regge fino al fischio conclusivo.

La classifica

Bologna 69, Bergamo 68, Brixia 63, Rovato 63, Colorno 47, Lyons 38, Parma 31, Pieve 29, Fiumicello 18, Bassa Bresciana 8.

I tabellini

Rovato-Bergamo 21-36

Rovato: Guidi (20’st Caravano), S. Franceschelli (1’st Brunelli), Marai, Morandi (1’st Sardo), Gustinelli, Furli, Tomasoni, Frassine, Volpini (1’st Valtorta), Conforti (10’st Bonetti), Tebaldini (10’st Pozzaglio), Valloncini, Mella, Xhafa (1’st Petrungaro), Galli. Allenatore: Ceretti.

Bergamo: Orlandi, Bassi (34’st Ambrosioni), Colombo, Rosa (10’st Rota), Delcarro, Gaffuri, Spilotros (17’st Salto), Nembrini, Nodari, Moreno (13’st Bellini), Liut, Panseri (21’s Rota), Zenoni (28’st Biava), Roselli (21’st Minicuci), Cesare (1’st Plevani).

Arbitro: Baldassarre di Torino.

Marcatori: pt 6’m Rosa, 8’m Delcarro tr Orlandi, 17’m Bassi tr Orlandi, 34’m Bassi tr Orlandi; st 7’m Roselli, 13’m Colombo, 25’m Brunelli tr Caravano, 33’m Sardo tr Caravano, 37’m Brunelli tr Caravano.

Note: cartellini gialli Furli (17’st), Mella (20’st), Delcarro (32’st).

Brixia-Bassa Bresciana 67-19

Brixia: Palazzani (15’st Petitpierre), Villa, Bacchetti, Belotti (22’st Odolini), Zanardelli, Destro (12’st Gintili), Barboglio, Mazza, Cirelli, Manenti, Bonomi (12’st Valtorta), Triboldi (3’st Triboldi), Tavoni, Baccolo (23’st Bertini), Costantino (1’st Semhan). Allenatore: Palazzani.

Bassa Bresciana: Bresciani, Rossi, Prandelli, Alghisi, Beluzzi (10’st Vitali), Putna, C. Venieri (1’st Baldricchi), Bellomi, Cirimbelli, Gottani (30’st Garletti), Saottini (16’st Vitali), Bolentini, Gheda (10’st Luna), Marini, Margini (1’st Fusi). A disposizione: Luna, Fusi, Garletti, Vitali, Caselli, A. Venieri, Baldricchi. Allenatore: Arbosti.

Arbitro: Costa Laja di Torino.

Marcatori: pt 2’m Costantino, 8’m Costantino tr Barboglio, 12’m Baccolo, 19’m Bacchetti tr Barboglio , 26’m Bacchetti tr Barboglio, 33’m Villa tr Barboglio, 37’m Bacchetti; st 2’m Destro, 4’m Cirimbelli tr Putna, 11’m Saottini tr Putna, 16’m Mazza tr Barboglio 22’m Zanardelli, 37’m Manenti tr Barboglio, 40’m Bolentini.

Fiumicello-Parma 23-15

Fiumicello: Quarantini, Savchuk (27’ st Spranzi), Fasani, Lombardi, Jazi (15’ st Generali), Nicolini, Zanola, Beretta (vC) (15’ st Amato), Bontempi, Setti (27’ st Camanini), Apostoli (27’ st Sardi), Ye, Gaye (35’ st Ceresoli), Quadrio (1’ st Maffezzoni), Ceresoli (21’ st Pedrini).Allenatore: Trapanese.

Parma: D’Apice, Fontana (33’ st Strina), Guatelli (vC) (18’ st Laghi), Maggiani, Montini, Mussi, Sartori, Berghenti (8’ pt Osnago Gadda), Belledi, La Torre, Sozzi (14’ st Zanni), Taddei (30’ pt Giovanelli), Ofori Kissi (18’ st Scrimieri S.), Scrimieri M. (14’ st Simoni), Cavalca. Allenatore: De Rossi.

Marcatori: 9’pt m Beretta, 15’cp Jazi, 23’m M. Scrimieri, 27’m Bontempi tr Jazi, 35’m Ofori; st 14’cp Jazi, 29’m Bontempi, 38’m D’Apice.