L’Italrugby cambia pelle e si veste col marmo di botticino

Richiamano la pietra con la quale è stato eretto il Vittoriano, monumento che testimonia l’unità d’Italia. Le venature che le percorrono si rifanno a quelle che caratterizzano i blocchi cavati da millenni dalle montagne bresciane. Vestiranno l’Italrugby nella nuova stagione che, tra gli altri impegni, vedrà la partecipazione ad Autumn Nations Serie 2025, Sei Nazioni e Coppa del Mondo femminile.

Le divise

Sono le divise da gioco delle Nazionali maschile e femminile di rugby ispirate al marmo di Botticino. Presentati ufficialmente dalla Federazione italiana rugby e da Macron, i nuovi Game set 2025-2026 vogliono celebrare l’Italia e il Risorgimento e raccontare «un profondo senso di identità nazionale, attraverso riferimenti storici, simboli iconici e scelte cromatiche studiate nei minimi dettagli».

La grafica

E per farlo si servono di una grafica marmorizzata che, omaggiando le venature uniche del marmo e ispirandosi alle medesime, è distintiva tanto per la divisa impiegata in casa, azzurro royal, quanto per quella da trasferta, grigio freddo con dettagli blu navy e dorati. Non solo, a ribadire lo spirito patriottico, e il carattere di Azzurri e Azzurre, sulla maglia vi sono altri dettagli: all'interno del colletto a polo bardato in oro, la frase «Qui si fa l'Italia o si muore!», attribuita a Garibaldi; nel retrocollo esterno, invece, la scritta Italia in dorato, accompagnata dal tricolore, mentre il disegno del Vittoriano emerge nella parte posteriore.

Linee, dettagli e scritte che caratterizzano anche le divise che l'Italia indosserà alla Coppa del Mondo femminile in programma in Inghilterra. Il Game Set Wrwc, sempre realizzato da Macron, si ispira alla collezione principale. A differenze di quest’ultima, oltre al Macron hero e allo stemma della Federazione ricamati, sul petto il kit del mondiale avrà anche il logo della manifestazione stampato in oro.

Nel dettaglio

Tutti realizzati in Eco Fabric, cioè poliestere 100% riciclato ottenuto da plastica recuperata, i completi, per altro già disponibili sul sito ufficiale Macron, sono studiati per garantire leggerezza, traspirabilità e resistenza. Andando nel dettaglio, il kit Home – quello classico per intenderci – prevede maglia azzurro royal, collo a polo con riga dorata, grafica marmorizzata ispirata al Marmo Botticino, e pantaloncini e calzettoni coordinati. In quello Away le maglie sono invece grigio freddo con richiamo sempre al marmo, dettagli blu navy e dorati, pantaloncini blu navy e calzettoni in tinta.