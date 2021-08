Parte da Terni il giro d'Italia del Brescia: la mappa interattiva

Il campionato di serie B è partito ieri sera con la sfida tra il Frosinone guidato da Fabio Grosso e il Parma che quest'anno schiera tra i pali Gigi Buffon. E a chi non vengono in mente i rigori di Italia-Francia di 15 anni fa a Berlino, finale mondiale, così uguali nel loro esito finale a quelli di poco più di un mese fa al termine di Italia-Inghilterra?

Ma la serie B è soprattutto il campionato del Brescia di Cellino, la squadra che più volte (siamo a 63) vi ha preso parte, per la quale si prospettano nove mesi in giro per l’Italia. Le rondinelle di Pippo Inzaghi, in verità, avranno nove trasferte vicine o comunque a distanze non certo notevoli, altre dieci sotto la linea degli appennini, da Pisa a Reggio Calabria. Nessuna trasferta nelle isole, ben tre in Calabria, una in Puglia ed una in Campania.

I dati del campionato del Brescia sono tutti nella mappa interattiva che trovate qui sopra. Cliccando sul simbolo di ciascuna delle altre 19 squadre è possibile vedere anche quando si giocheranno le gare contro i biancoazzurri. Per tutte, poi, l’indicazione del sito ufficiale del club ed il nome dello stadio nel quale disputano le gare interne. Impianti storici come Via del Mare di Lecce o lo Zini di Cremona, ma anche stadi come il Sinigaglia di Como oppure il Moccagatta, campi che (insieme al Curi di Perugia ed al Liberati di Terni, dove domani il Brescia esordirà in questa stagione) tornano ad ospitare campi della serie B grazie alle promozioni ottenute al termine dello scorso campionato da Como, Alessandria, Perugia e Ternana.

Il giro d’Italia del Brescia è pronto ad iniziare. Ai tifosi del Brescia l’occasione di avere con questa cartina l’immediato impatto visivo delle trasferte che i ragazzi di Inzaghi affronteranno in questa stagione che ci auguriamo appassionante e ricca di soddisfazioni.

