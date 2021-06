Da Como a Reggio Calabria: il Giro d’Italia del Brescia

Mancava l’ultimo tassello al mosaico della serie B 2021-2022. È arrivato ieri sera con la vittoria dell’Alessandria nella finale di ritorno dei play off della serie C. E allora eccolo il prossimo campionato cadetto: le regioni rappresentate (Lombardia, Calabria, Lazio, Puglia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Campania, Veneto, Fruli Venezia Giulia e Piemonte) per un giro d’Italia che partirà nel fine settimana del 20-22 agosto.

Curiosità. La Lombardia è la regione che esprime il maggior numero di squadre: Brescia, Como, Cremonese e Monza. Tre invece per il Veneto (Chievo, Cittadella e Vicenza). Due le squadre calabre, Crotone e Reggina, discorso che vale anche per l’Emilia Romagna (Parma e Spal) e Umbria, con Perugia e Ternana pronte a ridare vita a uno storico derby modello Brescia-Atalanta.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it