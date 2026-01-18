Non si ferma il viaggio della Fiamma olimpica: il passaggio a Desenzano

Un’ora appena, o poco più, ma di quelle che restano. Il passaggio della fiaccola olimpica a Desenzano, domenica appena dopo l’alba, è durato poco ma ha lasciato un segno: per la suggestione, per l’energia, per il coinvolgimento che ha acceso strade e piazze in un orario quantomeno insolito per la capitale del lago.

Il passaggio

La partenza è stata alle 8 in punto da Rivoltella, ma già prima molti erano pronti sul percorso: famiglie con bambini, gruppi di amici, sportivi, studenti, visitatori giunti apposta dai dintorni, tutti armati di telefonino per immortalare il passaggio. Il tracciato ha seguito la statale fino al centro storico, poi ha toccato ponte della Veneziana, piazza Matteotti, piazza Malvezzi, piazza Cappelletti e via Gramsci, fino alla rotonda di viale Marconi. In tutto, 22 tedofori, che si sono passati la fiaccola senza mai fermarsi: niente pose solenni, ma corsa vera, con cambi veloci e pubblico al seguito.

Il passaggio della Fiamma olimpica da Desenzano del Garda

A rompere il ghiaccio è stato Alessandro Chichet, studente di Castelnuovo. L’unico tedoforo del territorio è stato invece Tiziano Fazi, antennista di Padenghe, che ha sfilato tra gli applausi. «Un’occasione unica per la città – ha detto l’assessore allo Sport Pietro Avanzi – chissà quando ricapiterà. La fiaccola è una lanterna perpetua, un’emozione che ricorderemo a lungo»

«Desenzano si conferma città dello sport a tutti gli effetti – ha sottolineato il consigliere comunale Alessandro Boccafolio – e la scelta del Coni dimostra che abbiamo un bel peso». Soddisfatta anche Stefania Lorenzoni, presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia: «Manifestazioni come questa promuovono il territorio in modo diretto e autentico. È stato bello vedere la città così partecipe, fin dal primo mattino».

Finito il tratto del Garda bresciano, la torcia proseguirà verso Riva e nel pomeriggio toccherà Peschiera, prima di chiudere la giornata a Verona.