Olimpiadi invernali: tutte le location delle gare di Milano Cortina

L’Italia diventa il palcoscenico dello sport: ecco tutte le località interessate dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Anterselva/Antholz

La capitale del biathlon è in Alto Adige. Anterselva è senza ombra di dubbio la culla italiana del biathlon e ora avrà l’onore di ospitare le competizioni olimpiche. I grandi eventi sono di casa: lo stadio di biathlon «Anterselva Biathlon Arena», inaugurato nel 1971, è una tappa fissa della Coppa del Mondo della disciplina. Qui, inoltre, sono nati alcuni dei più forti italiani di sempre, compresa Dorothea Wierer.

Bormio

Lo sci alpino qui ha trovato la sua casa. Tra i centri turistici più importanti di tutto l’arco alpino, Bormio è celebre per lo sci alpino, con un comprensorio che vanta 50 km di piste. La più difficile è la mitica Stelvio, che sarà teatro delle gare olimpiche maschili: tappa fissa della Coppa del Mondo, ha ospitato anche due volte i Mondiali, nel 1985 e nel 2005. In estate Bormio è la meta ideale per biker ed escursionisti.

Cortina d’Ampezzo

Una location per i Giochi che sa di glamour. Dopo 70 anni, la Regina delle Dolomiti torna a essere sede dei Giochi invernali. Proprio l’edizione del 1956 contribuì a dare fama a Cortina d’Ampezzo come località di villeggiatura glamour. La cittadina ospiterà le gare di sci alpino femminile sulla pista Olimpia della Tofane, ma anche bob, slittino e skeleton nel nuovo Sliding Centre, oltre ai tornei di curling.

Milano

Un centro nevralgico anche per lo sport. Una città che sa fondere lo sguardo globale con lo stile di vita italiano. Milano, centro del nostro Paese, dove convivono affari, svago e cultura, dimostrerà di essere anche una città di sport e per lo sport. A San Siro si svolgerà la cerimonia di apertura, ma la città ospiterà anche le gare di hockey, pattinaggio (di figura e velocità) e short track.

Skyline Milano, Stadio San Siro veduta aerea, Milano, 7 Ottobre 2020, ANSA/Andrea Fasani

Livigno

Adrenalina e bellezza sono le parole d’ordine. Bellezza naturale e accoglienza calorosa: sono questi i punti di forza di Livigno, vera perla dell’alta. Ogni anno sono migliaia gli appassionati che trovano negli oltre 100 km di piste da sci la loro meta ideale, insieme a snowboarder e freeskier. Già, perché qui c’è spazio anche per l’adrenalina: non a caso Livigno ospiterà le gare di snowboard e sci acrobatico.

Tesero

Un punto di riferimento per lo sci nordico. Il comune della Val di Fiemme ha legato da tempo il suo nome allo sci nordico, facendo da cornice ad alcune delle pagine più belle della Coppa del Mondo di sci di fondo e del Tour de Ski. Inevitabile, quindi, che Tesero venisse scelta come sede delle gare di queste discipline, da vivere in un contesto naturale – tra neve e foreste –che davvero non ha paragoni.

Predazzo

Un salto nel cuore della Val di Fiemme. Una tradizione sportiva lunghissima: è quello su cui può contare Predazzo, il comune più popoloso della Val di Fiemme. In modo particolare è strettissimo il legame tra questa località e il salto con gli sci. Ed è proprio qui che si svolgeranno le gare di questa disciplina, insieme a quelle di combinata nordica, in un territorio che è un perfetto mix tra natura e cultura.

Verona

Il gran finale nella cornice unica dell’Arena. La storia millenaria e l’atmosfera romantica rendono Verona una delle città più belle del Veneto e d’Italia. Il monumento simbolo è l’Arena, che ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e quella d’apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Una location storica e affascinante, perfetta per celebrare i valori sportivi e l’inclusione.