Milan campione d'Italia, Adro omaggia Calabria: il municipio è rossonero

Palazzo Dandolo, il Municipio di Adro, si è tinto di rossonero. Così il paese franciacortino ha voluto rendere omaggio a Davide Calabria, capitano del Milan campione d'Italia e cittadino adrense.

«Complimenti a Davide - dice Paolo Rosa, sindaco di Adro... oltre che accanito tifoso del Diavolo - che dopo molti sacrifici è riuscito, con i propri compagni, a raggiungere questo grande traguardo. Lo aspettiamo per festeggiare ad Adro».

Il paese vanta un record non da poco: con settemila abitanti, sono ben due i Milan Club attivi - il «Franco Baresi» e il «Marco Van Basten», entrambi con centinaia di iscritti. Fin dagli anni d'oro di Sacchi e Capello, la Franciacorta è, tradizionalmente, un importante «feudo» rossonero. Non è un caso che il vino scelto per festeggiare lo scudetto sia stato quello - Franciacorta Docg - della cantina La Montina di Monticelli Brusati, che ormai da una decina d'anni ha legato il proprio nome ai colori rossoneri.

