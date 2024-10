Malagò: «A Brescia il tempio della ginnastica, andate a vederlo»

«Vorrei rivolgere un affettuoso abbraccio a Vanessa Ferrari, una grandissima atleta che giusto ieri ha annunciato il ritiro». Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento per un focus sui risultati conseguiti dagli atleti italiani alle ultime Olimpiadi di Parigi.

«Vi invito ad andare nel tempio della ginnastica artistica, a Brescia, perché vedendolo viene davvero da commuoversi – ha raccontato Malagò, che ha però aggiunto –. Il Brixia è lo specchio di come funziona lo sport in Italia. Nonostante i miglioramenti apportati negli ultimi tempi per i quali ringrazio il centro federale, parliamo di una struttura in cui adesso le ragazze vivono, dormono, mangiano e si allenano. Le condizioni però sono quelle di stanze con letti a castello e che ospitano quattro atlete, con l'acqua che cade dal soffitto e con solo un bagno a disposizione per venti ragazze. Nonostante questo – ha concluso Malagò – le ragazze sono sempre felici e sorridenti, per un centro che accoglie adesso atlete anche da tutto il mondo, che scelgono l'Italia e Brescia per andarsi ad allenare. Solo in questo Paese accadono cose come così».

Proprio nei giorni scorsi, durante la sua visita in città (che aveva compreso anche una tappa al PalAlgeco) Malagò aveva espresso apprezzamento per la realizzazione del nuovo palazzetto della Brixia, per cui i lavori sono in corso a Sanpolino.