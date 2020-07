Lecce - Brescia: match cruciale per le rondinelle

Un mercoledì veramente da ultima spiaggia per il Brescia. Alle 21.45, al Via del Mare, la Leonessa incontra il Lecce. In caso di sconfitta, sarà retrocessione aritmetica. Stesso esito negativo in caso di vittoria delle rondinelle e contemporanea vittoria del Genoa nel derby con la Sampdoria e di pareggio in Juventus-Udinese, gare sempre in programma alle 21.45.

Il Brescia finisce in serie B anche in caso di pareggio a Lecce e nel derby di Genova.

Reduce dalla vittoria in rimonta (la prima della stagione) contro la Spal, la banda di Lopez scende in Puglia per giocarsi le ultime carte.

La radiocronaca del match, curata da Cristiano Tognoli, è in programma su Radio Bresciasette. Su Teletutto, dalle 21.15, la trasmissione Tutti in campo, condotta da Fabrizio Valli e Angela Scaramuzza.

