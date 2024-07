Comune e Provincia confermano l’attenzione per lo sport

L’assessore allo Sport della Loggia Alessandro Cantoni e il consigliere provinciale con delega alle Politiche per lo sport Alberto Bertagna sono concordi: la strada tracciata è quella giusta e il cammino deve proseguire con continuità.

In città

«Questa Amministrazione vuole accendere i riflettori dello sport sulla propria città e dunque sul territorio – sottolinea Cantoni –. A Sanpolino abbiamo investito 25 milioni per atletica leggera e ginnastica artistica: è il segno dell’importanza che diamo allo sport. Vogliamo far crescere i nostri talenti, sperando che possano diventare campioni, ma vogliamo anche permettere ai nostri cittadini di divertirsi. Oltretutto i nuovi impianti ci permetteranno di portare in città le eccellenza mondiali. La pallanuoto può rinforzarsi vista la situazione della Pro Recco, L’Atlantide si è rifatta mezza squadra, la Millenium è totalmente trasformata e la Germani è ad altissimo livello da anni: Brescia vuole diventare capitale dello sport».

E sul Rigamonti? «Sono fiducioso che si possa aprire un tavolo per donargli finalmente nuova vita – commenta Cantoni –. Il Comune ha fatto dei passi: c’è stata una perizia, c’è la possibilità di usare il decreto salva stadi, vediamo se la situazione si sblocca».

In provincia

Anche in Provincia c’è soddisfazione per un lavoro iniziato molto tempo fa e che adesso sta dando i suoi frutti. «Da anni si investe nella la cultura dello sport – evidenzia Bertagna –. Si è capito che è un modo per educare i ragazzi e per trasmettere valori. Tutto questo ha portato alla costruzione di nuovi impianti e molte risorse sono state indirizzate verso le società sportive. Si devono ringraziare le tantissime aziende che credono nello sport e si impegnano per valorizzarlo».

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e testimoniano la capacità e la lungimiranza del territorio bresciano. «Possiamo parlare dell’atletica, ma anche nel calcio si sono fatti progressi – prosegue Bertagna –: sono tante le squadre della provincia di Brescia che hanno raggiunto categorie importanti. Alcune di queste stanno investendo nell’inclusività, donando nuove possibilità ai ragazzi