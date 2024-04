Arte e corsi di guida sicura per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale

La Provincia di Brescia, in sinergia con l’associazione Condividere la strada della vita e Fc Lumezzane, ha deciso di promuovere due iniziative di sicurezza stradale.

«Con la -Mente sulla strada», questo il nome del progetto, che prende spunto dal suffisso di responsabilmente e consapevolmente: due avverbi che rimandano a concetti fondamentali per non correre pericoli quando si è alla guida. L’obiettivo è dunque quello di rendere i giovani guidatori più responsabili e passeggeri più consapevoli.

Lunedì 15 aprile verrà svelata un’opera d’arte a Sarezzo (sulla Triumplina) dedicata ad un ragazzo che non c’è più e alla figura del passeggero consapevole. Sabato 11 maggio, invece, Lumezzane ospiterà un corso suddiviso in lezioni di pratica in pista (piazzale delle Piscine) e teoria (negli ambienti dello stadio Saleri): i posti disponibili gratuiti sono oltre 50 e i partecipanti verranno suddivisi in due gruppi seguiti dagli istruttori dell’autoscuola Pasini Twodrive. Ci si può iscrivere accedendo a questo link fino al 30 aprile: bit.ly/guidasicura-lumezzane2024.

«Abbiamo scelto di considerare entrambe le facce della medaglia, perché crediamo che sensibilizzare sulla sicurezza stradale sia utile a prescindere dal posto dove ci si siede - spiega il consigliere provinciale Giacomo Zobbio -. Il messaggio che vogliamo lanciare è rivolto ai giovani, che saranno i bresciani del futuro».

Una grande aiuto arriva dall’Fc Lumezzane, che ha deciso di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto. «Siamo molto attenti ai temi sociali - precisa il presidente Andrea Caracciolo -. Attraverso il progetto “Noi ci teniamo” mettiamo in campo tante iniziative e nelle prossime settimane andremo al Liceo sportivo Primo Levi di Lumezzane con giocatori e giocatrici della prima squadra per alcuni corsi sulla sicurezza stradale».

Nel 2023 sulle strade della nostra provincia hanno perso la vita 61 persone: un numero alto, ma in costante calo negli ultimi anni anche grazie all’attività dell’Associazione Condividere la strada della vita. «Quando realtà diverse si uniscono è facile ottenere qualcosa di utile per la comunità - sottolinea il responsabile dell’associazione Roberto Merli -. Il corso sarà utile soprattutto per i neopatentati, ma poi allargheremo la platea».

Proprio i giovani sono dunque chiamati a partecipare per migliorare le proprie capacità alla guida. «Lavoreremo sull’uso dello sguardo e proveremo a calarci i situazioni di emergenza per capire come reagire», spiega Gianriccardo Pasini, dell’autoscuola Twodrive.